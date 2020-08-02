Şimdiki zamanın hikayesi

Monklar yemekte VOLKAN ÇOLAK

Nüfusunun büyük bir kısmı Budist olan Myanmar’da sokaklarda dolanırken turuncu ve bordo kumaşları üzerine dolamış keşişleri görmeniz mümkün. Monk olarak bilinen bu keşişler kast hiyerarşisinde en üst serviyede yer alıyor. Genç monklar, sabah seremonisinden sonra son öğünleri olan öğle yemeklerini alırken görülüyor.











Deniz kokan sokaklar SABRİ GÜLER

Seferihisar’ın deniz kokan mahallesi Sığacık, tarihi kalesi, masmavi denizi ve plajlarıyla Ege Bölgesi’nin görülmesi gereken yerlerindendir. Sıcacık Sığacık sokaklarını Sabri Güler fotoğraflamış.











Dünya dönüyor OZAN YILMAZ

Gece gökyüzüne bakıp yıldızları seyretmek insana büyük keyif verir. Ama daha da keyiflisi, “Yıldızların dansı” adı verilen farklı bir teknikle dünyanın döndüğünü gösteren fotoğrafı çekmektir. Ozan Yılmaz’ın ‘uzun pozlama’ tekniğiyle Hacıömerli köyünde çektiği bu fotoğraftan da anlayacağımız üzere dünya dönüyor!











Kavurucu sıcaklar NEŞET KARADAĞ - Milliyet arşivinden 25 yıl önce bugün

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bugünlerde uzmanlar uyarıyor: “Mümkünse öğle saatlerinde evden çıkmayın. Bol bol sıvı tüketin, denize ya da havuza girin!” Peki, girecek denizi ya da havuzu olmayanlar ne yapacak? Milliyet arşivinden aldığımız 1995 yılına ait fotoğrafta, Çukurova’da sıcaktan bunalanların serinleme çabaları görülüyor.











Tarihi şehir AFET ŞENER

Yıllar boyunca kadim medeniyetlere ev sahipliği yapan Mardin’in yerli yabancı ziyaretçisi hiç eksik olmaz. Tarihi sokakları gezerken zaman içinde bir yolculuğa çıkma hissi uyandırır. Afet Şener’in çektiği fotoğrafta Mardin’i keşfetmeye gelen bir ziyaretçi görülüyor.













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