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    02.08.2020 - 03:00 | | Bünyamin Aygün

    Şimdiki zamanın hikayesi

    Şimdiki zamanın hikayesi

    Monklar yemekte VOLKAN ÇOLAK

    Nüfusunun büyük bir kısmı Budist olan Myanmar’da sokaklarda dolanırken turuncu ve bordo kumaşları üzerine dolamış keşişleri görmeniz mümkün. Monk olarak bilinen bu keşişler kast hiyerarşisinde en üst serviyede yer alıyor. Genç monklar, sabah seremonisinden sonra son öğünleri olan öğle yemeklerini alırken görülüyor.

    Şimdiki zamanın hikayesi



    Deniz kokan sokaklar SABRİ GÜLER

    Seferihisar’ın deniz kokan mahallesi Sığacık, tarihi kalesi, masmavi denizi ve plajlarıyla Ege Bölgesi’nin görülmesi gereken yerlerindendir. Sıcacık Sığacık sokaklarını Sabri Güler fotoğraflamış.

    Şimdiki zamanın hikayesi



    Dünya dönüyor OZAN YILMAZ

    Gece gökyüzüne bakıp yıldızları seyretmek insana büyük keyif verir. Ama daha da keyiflisi, “Yıldızların dansı” adı verilen farklı bir teknikle dünyanın döndüğünü gösteren fotoğrafı çekmektir. Ozan Yılmaz’ın ‘uzun pozlama’ tekniğiyle Hacıömerli köyünde çektiği bu fotoğraftan da anlayacağımız üzere dünya dönüyor!

    Şimdiki zamanın hikayesi



    Kavurucu sıcaklar NEŞET KARADAĞ - Milliyet arşivinden 25 yıl önce bugün

    Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bugünlerde uzmanlar uyarıyor: “Mümkünse öğle saatlerinde evden çıkmayın. Bol bol sıvı tüketin, denize ya da havuza girin!” Peki, girecek denizi ya da havuzu olmayanlar ne yapacak? Milliyet arşivinden aldığımız 1995 yılına ait fotoğrafta, Çukurova’da sıcaktan bunalanların serinleme çabaları görülüyor.

    Şimdiki zamanın hikayesi



    Tarihi şehir AFET ŞENER

    Yıllar boyunca kadim medeniyetlere ev sahipliği yapan Mardin’in yerli yabancı ziyaretçisi hiç eksik olmaz. Tarihi sokakları gezerken zaman içinde bir yolculuğa çıkma hissi uyandırır. Afet Şener’in çektiği fotoğrafta Mardin’i keşfetmeye gelen bir ziyaretçi görülüyor.

    Şimdiki zamanın hikayesi




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    2020 Kurban Bayramı'ndan acemi kasap manzaraları!Bayramın birinci günü acemi kasaplar hastanelere akın etti! Türkiye'nin birçok yerinde kasaplık eğitimi verilmiş olsa da bayramın ilk günü 5 bin 282 acemi kasap hastanelere başvurdu.
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