Şimdiki Zamanın Hikayesi

Bir ay doğar - MEHMET ARİF ÖNALAN

En etkileyici doğa olaylarından biri olan dolunayı fotoğraflamak hem meşakkatlidir hem de ileri düzeyde teknik bilgi ister. Ayın dünyamıza yaklaştığı dönemlerde onu fotoğraflamaksa fotoğrafçıya büyük haz verir. Bingöl’ün Adaklı ilçesine bağlı Kaynakdüzü köyünde Mehmet Arif Önalan, atıyla bir tepe üstünde seyreden köylüyü, Ay ile üst üste bindirerek kadrajına böyle almış.

İzlanda’da bir şelale - CENK DEMİRGÜÇ

Gidenler bilir, Kógafoss Şelalesi 60 metrelik uzunluğuyla İzlanda’nın en büyük şelalelerinden biri olma özelliğini taşır. Şelalenin su serpintilerinden dolayı aynı anda iki gökkuşağı görülebilir. Cenk Demirgüç’ün çektiği bu fotoğrafta şelale ve yemyeşil doğayı görüyoruz.

Eşsiz güzellik - EMRE ÜNLÜ

Alp Dağları’nın muhteşem panoramik manzarasına sahip bu küçük göl, Bavyera’nın en güzel yerlerinden biri olma özelliğini taşıyor. Gölün etrafı yürüyüş için çok uygun olsa da Geroldsee, fotoğrafçılar için harika bir konuma sahip. Emre Ünlü‘nün paylaştığı bu fotoğrafta, Alp Dağları’nın büyüleyici, eşsiz güzelliğine şahit oluyoruz.

En iyi dostlar - MEHMET BAYRAM

Sokakta, evde, iş yerinde hayatımızı paylaştığımız minik dostlarımız, güldüren halleri, sevgi dolu tavırlarıyla insanların en iyi anlaştığı hayvanların başında gelir. Sesin geldiği yöne kilitlenen bu minik dostumuzun şaşkın ama sevimli bakışları, Mehmet Bayram’ın objektifine böyle yansıyor.

Asırlık trafik sorunu - RÜÇHAN ÜNVER

İstanbul’un en yoğun bölgelerinden biri olan Kabataş’ın trafik sorununa çözüm için yıllarca sayısız çalışma yapıldı. Eskiden neler olmuş diye o günlere uzandığımızda Milliyet arşivinden 1955 yılında Rüçhan Ünver imzalı bu fotoğrafa ulaşıyoruz. Yarım asır önce yapılan çalışma sonrası Kabataş İskelesi görülüyor.

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