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    23.08.2020 - 03:02 | | Bünyamin Aygün

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Şimdiki Zamanın Hikayesi
    Bünyamin Aygün

    Bir ay doğar -  MEHMET ARİF ÖNALAN

    En etkileyici doğa olaylarından biri olan dolunayı fotoğraflamak hem meşakkatlidir hem de ileri düzeyde teknik bilgi ister. Ayın dünyamıza yaklaştığı dönemlerde onu fotoğraflamaksa fotoğrafçıya büyük haz verir. Bingöl’ün Adaklı ilçesine bağlı Kaynakdüzü köyünde Mehmet Arif Önalan, atıyla bir tepe üstünde seyreden köylüyü, Ay ile üst üste bindirerek kadrajına böyle almış.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    İzlanda’da bir şelale - CENK DEMİRGÜÇ

    Gidenler bilir, Kógafoss Şelalesi 60 metrelik uzunluğuyla İzlanda’nın en büyük şelalelerinden biri olma özelliğini taşır. Şelalenin su serpintilerinden dolayı aynı anda iki gökkuşağı görülebilir. Cenk Demirgüç’ün çektiği bu fotoğrafta şelale ve yemyeşil doğayı görüyoruz.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Eşsiz güzellik - EMRE ÜNLÜ

    Alp Dağları’nın muhteşem panoramik manzarasına sahip bu küçük göl, Bavyera’nın en güzel yerlerinden biri olma özelliğini taşıyor. Gölün etrafı yürüyüş için çok uygun olsa da Geroldsee, fotoğrafçılar için harika bir konuma sahip. Emre Ünlü‘nün paylaştığı bu fotoğrafta, Alp Dağları’nın büyüleyici, eşsiz güzelliğine şahit oluyoruz.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    En iyi dostlar - MEHMET BAYRAM

    Sokakta, evde, iş yerinde hayatımızı paylaştığımız minik dostlarımız, güldüren halleri, sevgi dolu tavırlarıyla insanların en iyi anlaştığı hayvanların başında gelir. Sesin geldiği yöne kilitlenen bu minik dostumuzun şaşkın ama sevimli bakışları, Mehmet Bayram’ın objektifine böyle yansıyor.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Asırlık trafik sorunu - RÜÇHAN ÜNVER

    İstanbul’un en yoğun bölgelerinden biri olan Kabataş’ın trafik sorununa çözüm için yıllarca sayısız çalışma yapıldı. Eskiden neler olmuş diye o günlere uzandığımızda Milliyet arşivinden 1955 yılında Rüçhan Ünver imzalı bu fotoğrafa ulaşıyoruz. Yarım asır önce yapılan çalışma sonrası Kabataş İskelesi görülüyor.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

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    Fotoğraf Servisi Müdürü Bünyamin Aygün’ün seçtiği fotoğraflarınız Milliyet Pazar,

    Milliyet.com.tr ve Milliyet Express uygulamasında yayınlansın...

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Milliyet Sizden Gelenler fotoğraf paylaşım servisi ücretli bir hizmet olup tüm GSM operatörleri için her gönderilen mesaj başına tüm vergiler dahil 3,6 TL ücretlendirilmektedir.

     

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