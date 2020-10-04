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    04.10.2020 - 03:02 | | Bünyamin Aygün

    Şimdiki zamanın hikayesi

    Şimdiki zamanın hikayesi
    Bünyamin Aygün

    Güreş sonrası MEHMET KURT

    Efsane Edirne Kırkpınar yağlı güreşlerinin başlangıç seremonisinin ardından katılımcılara davul zurna şöleni sunulur. Mehmet Kurt, bu şöleni farklı bir bakış açısıyla kadraja almış.

    Şimdiki zamanın hikayesi


    Sisli manzara MEHMET AKYÜZ

    Olağanüstü bir coğrafyaya sahip ülkemizin her bir yanı adeta cennetten bir köşedir. Okuyucumuz Mehmet Akyüz de bunu kanıtlarcasına Samsun Kocadağ’da basmış deklanşöre.

    Şimdiki zamanın hikayesi


    Tapınak ziyaretçisi NEVRA TOPALİSMAİLOĞLU

    Hindistan’daki Srirangam Tapınağı, Tamil Nadu bölgesinde Tiruchirappalli’de bulunuyor. Her gün yüzlerce Hindu, en güzel kıyafetleriyle tapınağı ziyaret ederek şükranlarını sunuyor. Nevra Topalismailoğlu, renkli kıyafetiyle ziyaretçiyi böyle fotoğraflamış.

    Şimdiki zamanın hikayesi


    Doğal gökdelen HÜSEYİN TÜLÜ

    Kocaman bir kaya kütlesinin oyularak bir eski dönem gökdelenine çevrildiği Nevşehir’deki Ortahisar Kalesi ziyaretçi akınına uğruyor. Fotoğrafı Hüseyin Tülü paylaştı bizimle.

    Şimdiki zamanın hikayesi

    Hayvanları Koruma Günü - MİLLİYET ARŞİVİNDEN 33 YIL ÖNCE BUGÜN

    İngiltere’de 1822 yılında bir araya gelen hayvan dostları, Hayvanları Koruma Birliği’ni kurdu. 1931 yılında Floransa’da toplanan bu kuruluş, yok olma tehdidi altında bulunan hayvan türlerine dikkatleri çekmek amacıyla 4 Ekim’i “Hayvanları Koruma Günü” ilan etti. Milliyet arşivinden 1987 yılına ait bu fotoğrafta, minik kızın köpeğe sevgiyle sarılışı görülüyor.

    Şimdiki zamanın hikayesi


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