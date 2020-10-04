Şimdiki zamanın hikayesi

Güreş sonrası MEHMET KURT

Efsane Edirne Kırkpınar yağlı güreşlerinin başlangıç seremonisinin ardından katılımcılara davul zurna şöleni sunulur. Mehmet Kurt, bu şöleni farklı bir bakış açısıyla kadraja almış.









Sisli manzara MEHMET AKYÜZ

Olağanüstü bir coğrafyaya sahip ülkemizin her bir yanı adeta cennetten bir köşedir. Okuyucumuz Mehmet Akyüz de bunu kanıtlarcasına Samsun Kocadağ’da basmış deklanşöre.









Tapınak ziyaretçisi NEVRA TOPALİSMAİLOĞLU

Hindistan’daki Srirangam Tapınağı, Tamil Nadu bölgesinde Tiruchirappalli’de bulunuyor. Her gün yüzlerce Hindu, en güzel kıyafetleriyle tapınağı ziyaret ederek şükranlarını sunuyor. Nevra Topalismailoğlu, renkli kıyafetiyle ziyaretçiyi böyle fotoğraflamış.









Doğal gökdelen HÜSEYİN TÜLÜ

Kocaman bir kaya kütlesinin oyularak bir eski dönem gökdelenine çevrildiği Nevşehir’deki Ortahisar Kalesi ziyaretçi akınına uğruyor. Fotoğrafı Hüseyin Tülü paylaştı bizimle.





Hayvanları Koruma Günü - MİLLİYET ARŞİVİNDEN 33 YIL ÖNCE BUGÜN

İngiltere’de 1822 yılında bir araya gelen hayvan dostları, Hayvanları Koruma Birliği’ni kurdu. 1931 yılında Floransa’da toplanan bu kuruluş, yok olma tehdidi altında bulunan hayvan türlerine dikkatleri çekmek amacıyla 4 Ekim’i “Hayvanları Koruma Günü” ilan etti. Milliyet arşivinden 1987 yılına ait bu fotoğrafta, minik kızın köpeğe sevgiyle sarılışı görülüyor.









www.milliyet.com.tr’ye gelenler

Önce çek sonra paylaş!

En güzel anılarınız artık Milliyet.com.tr’de. Yollayın, sizin de anılarınız yayınlansın!

FOTO yaz 6688’e gönder

Gelen mesaja tıkla l Fotoğrafını yükle

Fotoğraf Servisi Müdürü Bünyamin Aygün’ün seçtiği fotoğraflarınız Milliyet Pazar, Milliyet.com.tr ve Milliyet Express uygulamasında yayınlansın...









Milliyet Sizden Gelenler fotoğraf paylaşım servisi ücretli bir hizmet olup tüm GSM operatörleri için her gönderilen mesaj başına tüm vergiler dahil 3,6 TL ücretlendirilmektedir.