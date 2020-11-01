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    01.11.2020 - 03:03 | | Bünyamin Aygün

    Şimdiki zamanın hikayesi

    Şimdiki zamanın hikayesi
    Bünyamin Aygün

    Madagaskar Adası MERVE ŞAHİN

    Ülkeye adını veren ana ada Madagaskar, dünyanın en büyük dördüncü adası. Doğal güzelliğinin yanı sıra canlı çeşitliliğiyle de bilinen Madagaskar’da, başında sepetiyle dolaşan kadını Merve Şahin kadrajına aldı.

    Şimdiki zamanın hikayesi


    Tutunmaya çalışanlar BERKAY MAVRAL

    Yaşama tutunmaya çalışan yüzlerce insan görürüz gün içinde. Cadde ve sokaklarda yanından geçip gittiğimiz kim bilir kaç evsiz hayata tutunmaya çalışıyor. BM raporlarına göre dünyada 100 milyona yakın evsiz var. Galata sokaklarından bu fotoğrafı Berkay Mavral çekmiş.

    Şimdiki zamanın hikayesi



    Arboretumun büyüsü YONCA EROL

    İstanbulluların özellikle hafta sonları uğrak yerlerinden olan Atatürk Arboretumu, bu mevsimde büyülü güzelliğiyle öne çıkıyor. Sonbahar renklerinin her tonuna sahip olan bu cennet köşede göle yansıyan dingin güzelliği Yonca Erol fotoğrafladı.

    Şimdiki zamanın hikayesi


    Ay yıldız ve Galata OKTAY AKBULUT

    İstanbul’un simgelerinden biri olan Galata Kulesi, şehrin değişmeyen güzellikleri arasındaki yerini koruyor. Asırlardır ziyaretçi akınına uğrayan kuleyi Türk bayrağı kompozisyonuyla Oktay Akbulut fotoğrafladı.

    Şimdiki zamanın hikayesi



    MİLLİYETARŞİVİNDEN 25 YIL ÖNCE BUGÜN

    Harf Devrimi

    Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi ve yeni alfabenin yerleştirilmesi 1 Kasım 1928 tarihinde hayata geçti. O tarihten bugüne Latin esasına dayanan Türk alfabesi kullanıyoruz. Fotoğraf Milliyet arşivinden… 1995 yılında Denizli’de nine ile torunu birlikte okuma yazma öğreniyor.

    Şimdiki zamanın hikayesi



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    Şimdiki zamanın hikayesi


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