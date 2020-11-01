Şimdiki zamanın hikayesi

Madagaskar Adası MERVE ŞAHİN

Ülkeye adını veren ana ada Madagaskar, dünyanın en büyük dördüncü adası. Doğal güzelliğinin yanı sıra canlı çeşitliliğiyle de bilinen Madagaskar’da, başında sepetiyle dolaşan kadını Merve Şahin kadrajına aldı.









Tutunmaya çalışanlar BERKAY MAVRAL

Yaşama tutunmaya çalışan yüzlerce insan görürüz gün içinde. Cadde ve sokaklarda yanından geçip gittiğimiz kim bilir kaç evsiz hayata tutunmaya çalışıyor. BM raporlarına göre dünyada 100 milyona yakın evsiz var. Galata sokaklarından bu fotoğrafı Berkay Mavral çekmiş.











Arboretumun büyüsü YONCA EROL

İstanbulluların özellikle hafta sonları uğrak yerlerinden olan Atatürk Arboretumu, bu mevsimde büyülü güzelliğiyle öne çıkıyor. Sonbahar renklerinin her tonuna sahip olan bu cennet köşede göle yansıyan dingin güzelliği Yonca Erol fotoğrafladı.









Ay yıldız ve Galata OKTAY AKBULUT

İstanbul’un simgelerinden biri olan Galata Kulesi, şehrin değişmeyen güzellikleri arasındaki yerini koruyor. Asırlardır ziyaretçi akınına uğrayan kuleyi Türk bayrağı kompozisyonuyla Oktay Akbulut fotoğrafladı.











MİLLİYETARŞİVİNDEN 25 YIL ÖNCE BUGÜN

Harf Devrimi

Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi ve yeni alfabenin yerleştirilmesi 1 Kasım 1928 tarihinde hayata geçti. O tarihten bugüne Latin esasına dayanan Türk alfabesi kullanıyoruz. Fotoğraf Milliyet arşivinden… 1995 yılında Denizli’de nine ile torunu birlikte okuma yazma öğreniyor.











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