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    15.11.2020 - 03:02 | | Bünyamin Aygün

    Şimdiki zamanın hikayesi

    Şimdiki zamanın hikayesi
    Bünyamin Aygün

    Mevlana huzuru ERSOY DİYAR

    Mevlana’nın dergâhı olarak bilinen ve 1926 yılında müzeye dönüştürülen Mevlana Müzesi, yaz kış ziyaretçi akınına uğrar. Müze’nin bulunduğu meydan ise “Ne olursan ol gel” diyen Mevlana’nın izlerini taşıyor. Ersoy Diyar, panoramik teknikle adeta Mevlana’nın caddeye verdiği huzuru fotoğraflamış.


    Şimdiki zamanın hikayesi


    Tanzanyalı anne ve oğlu MUSTAFA ASLAN

    Etkileyici bir doğaya sahip olan Tanzanya, hafızalarda rengârenk manzaralarıyla yer ediniyor. Okuyucumuz Mustafa Aslan’ın Tanzanya’nın günlük yaşantısından bir anı ölümsüzleştirdiği fotoğrafta anne ve çocuğu görülüyor.

    Şimdiki zamanın hikayesi



    Sardunyalar arasından GÜLSEN EĞİLLİ

    Büyükşehirlerde yaşayan, yeşile ve doğaya hasret kalanlar için balkonlar daha bir kıymetlidir. Okuyucumuz Gülsen Eğilli, balkonunda yetiştirdiği sardunyalar arasından beton blokları, kadrajına böyle almış.

    Şimdiki zamanın hikayesi


    MİLLİYET ARŞİVİNDEN 37 YIL ÖNCE BUGÜN

    KKTC’nin ilanı YALÇIN ÇINAR

    Şimdiki zamanın hikayesi


    Kıbrıs’a 1974 yılında düzenlenen Barış Harekâtı sonrasında Ada’nın yüzde 35’inin kontrolü Türklere geçti. 1975 yılında kurulan Kıbrıs Türk Federe Devleti Meclisi’nde, 15 Kasım 1983 tarihinde alınan kararla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ilan edildi. Milliyet arşivinden aldığımız bu fotoğrafta Yalçın Çınar’ın objektifinden Lefkoşa’da bulunan Ledra Palace Oteli’nde nöbet tutan Türk askerini görüyoruz.

    Olimpos’ta gün batımı BILLY ARSENIS

    Şimdiki zamanın hikayesi



    Yunanistan’ın en yüksek dağı olan Olimpos, efsanevi Yunan tanrılarının evi olarak da anılır. Sıcaklığın eksi 20 ile 10 derece arasında değiştiği dağdan görünen gün batımını Billy Arsenis fotoğrafladı.

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