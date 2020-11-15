Şimdiki zamanın hikayesi

Mevlana huzuru ERSOY DİYAR

Mevlana’nın dergâhı olarak bilinen ve 1926 yılında müzeye dönüştürülen Mevlana Müzesi, yaz kış ziyaretçi akınına uğrar. Müze’nin bulunduğu meydan ise “Ne olursan ol gel” diyen Mevlana’nın izlerini taşıyor. Ersoy Diyar, panoramik teknikle adeta Mevlana’nın caddeye verdiği huzuru fotoğraflamış.











Tanzanyalı anne ve oğlu MUSTAFA ASLAN

Etkileyici bir doğaya sahip olan Tanzanya, hafızalarda rengârenk manzaralarıyla yer ediniyor. Okuyucumuz Mustafa Aslan’ın Tanzanya’nın günlük yaşantısından bir anı ölümsüzleştirdiği fotoğrafta anne ve çocuğu görülüyor.











Sardunyalar arasından GÜLSEN EĞİLLİ

Büyükşehirlerde yaşayan, yeşile ve doğaya hasret kalanlar için balkonlar daha bir kıymetlidir. Okuyucumuz Gülsen Eğilli, balkonunda yetiştirdiği sardunyalar arasından beton blokları, kadrajına böyle almış.









MİLLİYET ARŞİVİNDEN 37 YIL ÖNCE BUGÜN

KKTC’nin ilanı YALÇIN ÇINAR









Kıbrıs’a 1974 yılında düzenlenen Barış Harekâtı sonrasında Ada’nın yüzde 35’inin kontrolü Türklere geçti. 1975 yılında kurulan Kıbrıs Türk Federe Devleti Meclisi’nde, 15 Kasım 1983 tarihinde alınan kararla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ilan edildi. Milliyet arşivinden aldığımız bu fotoğrafta Yalçın Çınar’ın objektifinden Lefkoşa’da bulunan Ledra Palace Oteli’nde nöbet tutan Türk askerini görüyoruz.

Olimpos’ta gün batımı BILLY ARSENIS











Yunanistan’ın en yüksek dağı olan Olimpos, efsanevi Yunan tanrılarının evi olarak da anılır. Sıcaklığın eksi 20 ile 10 derece arasında değiştiği dağdan görünen gün batımını Billy Arsenis fotoğrafladı.

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