Şimdiki Zamanın Hikayesi

Kuğu gibi - Erdem Kuyubulu

Antik Çağ’daki adıyla “Myra” olarak bilinen Antalya’nın Demre beldesi, Kale olarak da anılır. Zengin tarihi eserlerinin yanı sıra doğal güzelliğiyle de öne çıkan Demre’deki Çayağzı, berrak bir denize sahip. Bu berraklığın ortasında bir kuğu gibi süzülen teknenin yansımasını Erdem Kuyubulu kadrajına aldı.

Kara kıtanın yüzleri MUSTAFA ASLAN

Afrika kıtasında yer alan Tanzanya, turizm olanakları ve zengin yer altı kaynaklarına rağmen, sömürgeciliğe maruz kalması nedeniyle hem ekonomik hem de sosyal yönden gelişemedi. Mustafa Aslan, çektiği fotoğrafla adeta çocuğun bakışlarında sefaleti ölümsüzleştirmiş.

Işık hüzmesi GÜLŞAH CANER

Şehrin uğultusundan kısa süreliğine uzaklaşmak istediğimizde soluğu parklarda alırız. Okurumuz Gülşah Caner, Bakırköy’de bir parkta çektiği bu fotoğrafta, ağaçların arasındaki ışık hüzmesini böyle fotoğraflamış.

Lale Devri sanatı HÜSEYİN TÜLÜ

İstanbul’un bir başka simge eseri olan III. Ahmet Çeşmesi, Sultanahmet Çeşmesi olarak da bilinir. Topkapı Sarayı Babı Hümayun’un önünde bulunan tarihi çeşme, bir Lale Devri eseri olmasıyla da önem taşır. Dört cepheli tarihi çeşmeye okurumuz Hüseyin Tülü’nün gözünden bakıyoruz.

Türk diş hekimliğinin 112’nci yılı

Diş hekimleri, sağlıklı bir yaşamın ayrılmaz parçasıdır. Türkiye’de 22 Kasım 1908 tarihinde, Tophane-i Amire bünyesinde, resmi bir yapıya kavuşturulan “Dişçi Mektebi”, 28 Ekim 1909’da fiilen eğitime başlar. Dişçi okulu kurulması kararı alınan “22 Kasım”, Diş Hekimleri Günü olarak kutlanıyor. Milliyet arşivinden aldığımız 1964 yılına ait fotoğrafta diş muayenesi olan bir kadın görüyoruz.

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