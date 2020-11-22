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    22.11.2020 - 03:03 | | Bünyamin Aygün

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Şimdiki Zamanın Hikayesi
    Bünyamin Aygün

    Kuğu gibi - Erdem Kuyubulu

    Antik Çağ’daki adıyla “Myra” olarak bilinen Antalya’nın Demre beldesi, Kale olarak da anılır. Zengin tarihi eserlerinin yanı sıra doğal güzelliğiyle de öne çıkan Demre’deki Çayağzı, berrak bir denize sahip. Bu berraklığın ortasında bir kuğu gibi süzülen teknenin yansımasını Erdem Kuyubulu kadrajına aldı.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Kara kıtanın yüzleri MUSTAFA ASLAN

    Afrika kıtasında yer alan Tanzanya, turizm olanakları ve zengin yer altı kaynaklarına rağmen, sömürgeciliğe maruz kalması nedeniyle hem ekonomik hem de sosyal yönden gelişemedi. Mustafa Aslan, çektiği fotoğrafla adeta çocuğun bakışlarında sefaleti ölümsüzleştirmiş.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Işık hüzmesi GÜLŞAH CANER

    Şehrin uğultusundan kısa süreliğine uzaklaşmak istediğimizde soluğu parklarda alırız. Okurumuz Gülşah Caner, Bakırköy’de bir parkta çektiği bu fotoğrafta, ağaçların arasındaki ışık hüzmesini böyle fotoğraflamış.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Lale Devri sanatı HÜSEYİN TÜLÜ

    İstanbul’un bir başka simge eseri olan III. Ahmet Çeşmesi, Sultanahmet Çeşmesi olarak da bilinir. Topkapı Sarayı Babı Hümayun’un önünde bulunan tarihi çeşme, bir Lale Devri eseri olmasıyla da önem taşır. Dört cepheli tarihi çeşmeye okurumuz Hüseyin Tülü’nün gözünden bakıyoruz.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Türk diş hekimliğinin 112’nci yılı

    Diş hekimleri, sağlıklı bir yaşamın ayrılmaz parçasıdır. Türkiye’de 22 Kasım 1908 tarihinde, Tophane-i Amire bünyesinde, resmi bir yapıya kavuşturulan “Dişçi Mektebi”, 28 Ekim 1909’da fiilen eğitime başlar. Dişçi okulu kurulması kararı alınan “22 Kasım”, Diş Hekimleri Günü olarak kutlanıyor. Milliyet arşivinden aldığımız 1964 yılına ait fotoğrafta diş muayenesi olan bir kadın görüyoruz.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

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    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Milliyet Sizden Gelenler fotoğraf paylaşım servisi ücretli bir hizmet olup tüm GSM operatörleri için her gönderilen mesaj başına tüm vergiler dahil 3,6 TL ücretlendirilmektedir.

     

     

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