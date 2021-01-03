Şimdiki zamanın hikayesi

Uhrevi yansıma EROL AYAZ

Büyükçekmece’deki Sancaklar Camii, klasik cami mimarisinden farklı oluşuyla öne çıkar; yer altına inşa edilmesiyle de bilinir. Erol Ayaz, Arapça, “Rabbini daha fazla zikret” yazısının altında dua eden bir kadını duvara yansıyan gölgesiyle kadrajına alarak etkili bir kompozisyon elde etmiş.









Yüreğe işleyen bakışlar MUSTAFA ASLAN

Uzun yıllar sömürgeciliğe maruz kalması nedeniyle sosyoekonomik yönden gelişemeyen Afrika’da çocuklar yaşıtları gibi eğlenip oyun oynamaktan çok uzak. İri kara gözleriyle insanın yüreğine dokunan bu Afrikalı çocuğu Mustafa Aslan fotoğrafladı.









Karayiplerin kraliçesi DİLAY ZENGİN

Tarihi, mimarisi ve klasik otomobilleriyle sinema filmi atmosferine sahip olan Küba, “Karayiplerin kraliçesi” olarak da anılır. Devrimin izlerini taşıyan, müzik ve dansın eksik olmadığı Havana sokakları, Dilay Zengin’in kadrajından sayfamızda sizlerle buluşuyor.









MİLLİYET ARŞİVİNDEN 31 YIL ÖNCE BUGÜN BÜLENT YÖNDEM

Beyoğlu yeni tramvaylarıyla tanıştı

İstanbul’un hafızalara kazınan sembollerinden biri kuşkusuz Taksim-Tünel nostaljik tramvayıdır. Seferlerine 1961 yılında son verilen tramvaylar, aradan 30 yıl geçtikten sonra 1990 yılında İstiklal Caddesi’nde yeniden hizmet vermeye başladı. Nostaljik görünümü korunan yeni tramvayların hizmete girmesi üzerine yaşanan renkli görüntüleri Milliyet arşivinden aldığımız bu fotoğrafla sizlerle buluşturuyoruz.





Eyvah yakalandık! ALP EREN KAYA

Ağaçlar arasında adeta ışık hızıyla hareket eden sevimli sincaplar, çevreye şaşkın bakışlar atıyor.

Elinde tuttuğu fıstığı midesine indirmek üzereyken Alp Eren Kaya’nın objektifine yakalanan sincabın şaşkın halleri görülmeye değer.









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