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    03.01.2021 - 03:02 | | Bünyamin Aygün

    Şimdiki zamanın hikayesi

    Şimdiki zamanın hikayesi
    Bünyamin Aygün

    Uhrevi yansıma EROL AYAZ

    Büyükçekmece’deki Sancaklar Camii, klasik cami mimarisinden farklı oluşuyla öne çıkar; yer altına inşa edilmesiyle de bilinir. Erol Ayaz, Arapça, “Rabbini daha fazla zikret” yazısının altında dua eden bir kadını duvara yansıyan gölgesiyle kadrajına alarak etkili bir kompozisyon elde etmiş.

    Şimdiki zamanın hikayesi


    Yüreğe işleyen bakışlar MUSTAFA ASLAN

    Uzun yıllar sömürgeciliğe maruz kalması nedeniyle sosyoekonomik yönden gelişemeyen Afrika’da çocuklar yaşıtları gibi eğlenip oyun oynamaktan çok uzak. İri kara gözleriyle insanın yüreğine dokunan bu Afrikalı çocuğu Mustafa Aslan fotoğrafladı.

    Şimdiki zamanın hikayesi


    Karayiplerin kraliçesi DİLAY ZENGİN

    Tarihi, mimarisi ve klasik otomobilleriyle sinema filmi atmosferine sahip olan Küba, “Karayiplerin kraliçesi” olarak da anılır. Devrimin izlerini taşıyan, müzik ve dansın eksik olmadığı Havana sokakları, Dilay Zengin’in kadrajından sayfamızda sizlerle buluşuyor.

    Şimdiki zamanın hikayesi


    MİLLİYET ARŞİVİNDEN 31 YIL ÖNCE BUGÜN BÜLENT YÖNDEM

    Beyoğlu yeni tramvaylarıyla tanıştı

    İstanbul’un hafızalara kazınan sembollerinden biri kuşkusuz Taksim-Tünel nostaljik tramvayıdır. Seferlerine 1961 yılında son verilen tramvaylar, aradan 30 yıl geçtikten sonra 1990 yılında İstiklal Caddesi’nde yeniden hizmet vermeye başladı. Nostaljik görünümü korunan yeni tramvayların hizmete girmesi üzerine yaşanan renkli görüntüleri Milliyet arşivinden aldığımız bu fotoğrafla sizlerle buluşturuyoruz.

    Şimdiki zamanın hikayesi

    Eyvah yakalandık! ALP EREN KAYA

    Ağaçlar arasında adeta ışık hızıyla hareket eden sevimli sincaplar, çevreye şaşkın bakışlar atıyor.
    Elinde tuttuğu fıstığı midesine indirmek üzereyken Alp Eren Kaya’nın objektifine yakalanan sincabın şaşkın halleri görülmeye değer.

    Şimdiki zamanın hikayesi


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    Şimdiki zamanın hikayesi


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