Şimdiki Zamanın Hikayesi

Kar sevinci

Endüstriyel atıklar, çarpık yapılaşma, kirlettiğimiz doğa, küresel ısınmayla başka kışlar yaşanıyor artık. Aralık ayında esen ılık rüzgârlar, kış günlerini bizden alıp götürdüğü hissi uyandırsa da geçen hafta başlayan kar yağışıyla birlikte ülkenin hemen her köşesi beyaza büründü. Füruzan’ın “Sabah Eskimişliğim” adlı öyküsünde dile getirdiği gibi, “Havalar birden soğudu ve sokaklar kış kokmaya başladı.” Kimilerine eziyet çektiren kar, kimilerinin eğlencesi oldu.

Bu hafta sayfamızı Türkiye’nin ve dünyanın farklı noktalarından okuyucularımızın çekip bizimle paylaştıkları kar fotoğraflarına ayırdık. Ayrıca Milliyet arşivinden, usta fotoğrafçı Yurttaş Tümer’in 2004 yılına ait fotoğrafını sizlerle paylaşıyoruz. O yıl, öyle bir kar yağmış ki, Mahmutbey Viyadüğü’nde araçlar mahsur kalmış.

SELÇUK BERK - Bolu

ERTUNÇ ERGÜNEŞ - Norveç

Emre Ünlü - İtalya





ALPEREN KAYA - ANKARA

YURTTAŞ TÜMER - İSTANBUL

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