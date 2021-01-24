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    24.01.2021 - 03:03 | | Bünyamin Aygün

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Şimdiki Zamanın Hikayesi
    Bünyamin Aygün

    Kar sevinci

    Endüstriyel atıklar, çarpık yapılaşma, kirlettiğimiz doğa, küresel ısınmayla başka kışlar yaşanıyor artık. Aralık ayında esen ılık rüzgârlar, kış günlerini bizden alıp götürdüğü hissi uyandırsa da geçen hafta başlayan kar yağışıyla birlikte ülkenin hemen her köşesi beyaza büründü. Füruzan’ın “Sabah Eskimişliğim” adlı öyküsünde dile getirdiği gibi, “Havalar birden soğudu ve sokaklar kış kokmaya başladı.” Kimilerine eziyet çektiren kar, kimilerinin eğlencesi oldu.

    Bu hafta sayfamızı Türkiye’nin ve dünyanın farklı noktalarından okuyucularımızın çekip bizimle paylaştıkları kar fotoğraflarına ayırdık. Ayrıca Milliyet arşivinden, usta fotoğrafçı Yurttaş Tümer’in 2004 yılına ait fotoğrafını sizlerle paylaşıyoruz. O yıl, öyle bir kar yağmış ki, Mahmutbey Viyadüğü’nde araçlar mahsur kalmış.

    SELÇUK BERK - Bolu

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    ERTUNÇ ERGÜNEŞ - Norveç

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Emre Ünlü - İtalya

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    ALPEREN KAYA - ANKARA

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    YURTTAŞ TÜMER - İSTANBUL

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

     

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    Şimdiki Zamanın Hikayesi

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