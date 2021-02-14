Şimdiki zamanın hikayesi

Şiir gibi GÜLŞAH ÇINAR

Bizler her ne kadar evlerimize kapanmış olsak da doğada yaşam olağan akışında sürüp gidiyor. Tıpkı Sapanca Gölü’nde, insanlığın baş belası virüsten habersiz sessizce yüzen bu ördek gibi. Sayfamızın müdavimlerinden Gülşah Çınar, ışığın etkisiyle ayna etkisi yaratan suyun dinginliğine yansıyan ördek siluetinden şiir gibi bir kompozisyon oluşturmuş.









Tünektepe’den doğaya bakış SAADET KANDUR

Antalya’nın Sarısu ilçesinde bulunan Tünektepe’den şehrin olanca doğal güzelliğini kuş bakışı seyretmek mümkün. Tepeden görünen yeşilin ve mavinin eşsiz uyumu Saadet Kandur’un objektifinden sayfamızda sizlerle buluşuyor.









MİLLİYET ARŞİVİNDEN 18 YIL ÖNCE BUGÜN

En romantik gün MESUT ÇATAK

Her yıl 14 Şubat’ta kutlanan Sevgililer Günü’nün kökeni, Roma Dönemi’nde, kızların erkeklerle kurayla eşleştikleri, şubat ayında yapılan Lupercalia (Lupercus) festivaline dayandırılıyor. Tarihsel süreçte farklı temellere dayanan Sevgililer Günü’nün aşk ve hediyeleşmekle olan yakın ilişkisi ise Orta Çağ’ın sonlarını buluyor. Milliyet arşivinden aldığımız 14 Şubat 2003 tarihli bu fotoğrafta Mesut Çatak’ın objektifinden iki sevgili görülüyor.









Bohemya’nın incisi Andrei Kostromskikh

Çek Cumhuriyeti nere Türkiye nere! Dört yılı aşkın bir süredir sizlerle buluşturduğumuz, “Şimdiki Zamanın Hikâyesi” başlığı altındaki sayfamız, internet çağının da pozitif etkisiyle dünyanın dört bir yanından fotoğrafseverlere ulaşıyor. Çek Cumhuriyeti’nden fotoğrafçı Andrei Kostromskikh, Bohemya’nın incisi Krumlov kasabasının adeta bizi zamanda yolculuğa davet eden fotoğrafını paylaşmış.









Aziz şehir EROL AYAZ

İstanbul öyle bir şehir ki, yedi tepesinin her bir köşesi ayrı güzellikte. Yahya Kemal’in meşhur şiirinde dile getirdiği gibi “Sade bir semtini sevmek bile ömre bedel…” Şiirlere, hikâyelere konu olmuş İstanbul’un altın sarısı gün batımını Erol Ayaz fotoğrafladı.









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