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    21.02.2021 - 03:00 | | Bünyamin Aygün

    Şimdiki zamanın hikayesi

    Şimdiki zamanın hikayesi
    Bünyamin Aygün

    Martı ve kar SAADET KANDUR

    Şimdiki zamanın hikayesi


    İster “mevsim değişikliği” deyin isterseniz “Marmara’da meteoroloji ortalaması”; İstanbul’a her yedi yılda bir kar yağdığı söylenir. ”Bu kış da kar yok, barajlar boşaldı” diyenlere inat, haftayı kar yağışıyla geçirdik. Okuyucumuz Saadet Kandur’un Balat’ta çektiği fotoğraf da gösteriyor ki, karla kaplanan İstanbul’da beyaz martılar adeta kaybolmuş.

    Kalplere vurulan kilit İSKENDER KARPUZ

    Şimdiki zamanın hikayesi


    Yüzyılı aşkın bir geçmişi olan Köln’de Hohenzollern Köprüsü’nü bilmeyen yok gibidir. Efsanelere öykünerek yaklaşık on beş yıl önce bir çiftin başlattığı asma kilit geleneğiyle köprü, “Âşıklar Köprüsü” olarak anılmaya başladı. Âşıklar, birlikteliklerinin sembolü olan kilidi köprüye asıp anahtarı nehre atıyor. İskender Karpuz, işte bu köprüden Köln’ü kadrajına almış.

    Denizden gelen huzur SELÇUK BERK

    Şimdiki zamanın hikayesi


    İstanbul’un belki de en güzel yanlarından biri de iki yanının Marmara ve Karadeniz ile çevrili olmasıdır. Sıradan bir günde; köprüde, vapurda ya da bir caddenin sonunda deniz kendini göstermeye başladığı an, bininci kez görüyor olsanız da içinizi büyülü bir huzur sarıp sarmalar. Selçuk Berk’in çektiği bu fotoğrafa bakarken de içimizi aynı huzur kaplıyor.

    MİLLİYET ARŞİVİNDEN 34 YIL ÖNCE BUGÜN

    1987 kışı ALİ BOSTANCI

    Şimdiki zamanın hikayesi


    İstanbul’da yağan kar, fotoğrafçılar için estetik kareler oluştururken zaman zaman çileye de dönüşebiliyor. İstanbul için yakın tarihte en ağır kış 1987’nin mart ayında yaşandı. Milliyet arşivinden aldığımız bu fotoğrafta, İstanbul’da yoğun kar yağışı, hayatı adeta “felç” etmiş. Ali Bostancı imzalı fotoğrafta Galata Köprüsü’nde yürüyenleri görüyoruz.

    Sessiz kule NİLÜFER ZENGİN

    Şimdiki zamanın hikayesi


    Eski bir Zerdüşt geleneğine göre ateş, hava, su ve toprak, kutsal sayıldığından ölüler ne gömülür ne de yakılırdı. Cansız bedenler yerleşim merkezlerinden uzak kulelerin tepesinde yırtıcı kuşlara emanet edilirdi. Doğanın sonsuz sükûnetinin ortasına inşa edilen bu kulelere “Dakhema” (Dakhma/Dahme) ya da “Sessizlik Kulesi” deniyor. İran’ın Yezd kentindeki sessiz kuleye Nilüfer Zengin’in gözünden bakıyoruz.

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    Şimdiki zamanın hikayesi


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