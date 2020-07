Sinema keyfi açık havada başka güzel!

Yaz akşamları, deniz kenarında sinema keyfi yaşamak isteyenler Kilyos’ta yer alan Tırmata Beach’te buluşuyor. Pandemi nedeniyle kapalı mekanlardan uzak duranlar “kum-güneş-deniz” üçlüsüne sinema keyfini ekliyor. Cuma, cumartesi, pazar geceleri, açık havada film izleme ayrıcalığını sunan Tırmata sosyal mesafeli ortamda, ailesiyle, çocuklarıyla ve arkadaşlarıyla keyifli bir deneyim yaşamak isteyenleri bekliyor. Bu akşam “Çiçero” filminin gösterilecek, eylül sonuna kadar devam edecek etkinliğin biletleri biletinial.com’da satışta.



Boğaz’da unutulmaz bir deneyim



Four Seasons Hotel Bosphorus, yazı dopdolu bir programla geçiriyor. Otel, sokak lezzetleri ve suşi gününün yanı sıra açıkhava sinemasına da yer veriyor. Boğaz’ın kıyısında keyifli bir akşam yaşamak isteyenler için her çarşamba düzenlenen etkinlikte, unutulmaz filmler perdede.



Adalar’da kült yapımlar



Büyükada Tarihi Arabacılar Meydanı’ndaki AçıkhavADa Sinema, sinemaseverler için geniş bir seçki sunuyor. Yaz boyunca her perşembe, cuma, cumartesi ve pazar düzenlenecek olan film gösterimleri, saat 20.30’da başlıyor. Etkinlikte Oscarlı filmlerin yanı sıra Türk sinema tarihinin kült filmleri de yer alıyor. Bu akşam Yeşilçam’ın en sevilen filmlerinden “Tosun Paşa” gösterilecek.