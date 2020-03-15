“Sınırlarımı zorlayacak rolleri heyecanla bekliyorum!”

Oyunculuk hayalleriniz ne zaman başladı?

Oyuncu olmak, küçük yaşlardan itibaren kanıma giren bir tutku… Kendimi başka bir meslekte hayal edemiyordum, aslında halen de edemiyorum.

Oyunculukla ilgili hedefleriniz neler?

Şu sıralar kariyerim, öncelik açısından hayatımın birinci sırasında yer alıyor. Tamamen kariyerime odaklanmış durumdayım. Her geçen gün, bir öncekinden daha fazla şey öğrenerek ilerlemek istiyorum kariyerimde.

Birlikte rol almayı çok istediğiniz bir isim var mı?

Yaşı ya da konumu ne olursa olsun çalışan, gelişen bir oyuncu, benim birlikte rol almak isteyeceğim oyuncudur. İşine olan saygısı ve özeni eksilmeden devam eden tüm oyunculara ben de saygı ve hayranlık duyuyorum.

Yoğun çekim süreçlerinizde kendinize zaman ayırabiliyor musunuz?

Ben evimde vakit geçirmeyi çok seviyorum. Bulduğum her kısa zamanı, sevdiklerimle evimde ya da evim gibi hissettiğim yerlerde geçiriyorum.

Marka ile buluşmanız nasıl oldu?

Blendax’la buluşmamız, her genç kızın hayatındaki gibi çok daha önceye dayanıyor. O nedenle bu iş birliği, benim için çok keyifli ve bir o kadar da farklı bir deneyim oldu. Köklü bir geçmişe sahip ve tüketici için özel konumda bulunan bir markanın yüzü olmanın sorumluluğunu taşımak oldukça gurur verici… Bu ailenin içerisinde olmak, bana hayatım boyunca unutamayacağım bir mutluluk verdi.

Saç bakımınıza dikkat eder misiniz? Saçlarınız için bakım sırlarınız var mı?

Setlerde çok yıpranan ve şehir yaşantısından yorulan cildime ve saçlarıma bakmayı çok önemsiyorum. Sadık olduğum bazı ürünler var, aksatmadan onları kullanıyorum. Saçlarımla ilgili özellikle şunu söyleyebilirim; bu zamana kadar herhangi bir boya işlemi yaptırmadım, saçlarımın hep doğal olmasını istedim. Ben hâlâ en doğal yöntemlerle saçlarıma bakım yapmaya gayret ediyorum ve şampuanımı asla değiştirmiyorum.

“Mucize Doktor” dizisindeki karakterinizle özdeşleştiğiniz noktalar var mı?

Nazlı; mesleğini seven, azimli, çalışkan bir cerrahi asistanı… Çocukluğundaki travmaları yüzünden insanlara güvenini yitirmiş, kendini çok rahat açamayan, temkinli davranan genç bir kadın. En güzel özellikleri de çok naif, sevecen bir karaktere, ön yargısız ve hayata karşı hâlâ çocuksu bir inanca sahip olması. Nazlı’nın benim en sevdiğim özelliği ise vicdanının sesini hep ön planda tutması olabilir. Ben karaktere göre daha çok mantığıyla hareket eden bir insan olduğum için, bu anlamda Nazlı’dan da çok şey öğreniyorum. Nazlı’nın mesleğindeki azmi ve her şeyden önce vicdanının sesini dinlemesi, bana kendi hayat ve kariyer yolumda da çok şey öğretiyor. O yüzden Nazlı ile olan yolculuğum, şu anda benim için çok değerli.

Tiyatroda ya da ekranda en çok canlandırmak istediğiniz karakter hangisi olurdu?

Ben sanırım bu konuda biraz maymun iştahlıyım. Her çeşit karakteri oynayayım istiyorum. Ama özellikle Sinem’le çok özdeşleşmeyen, sınırlarımı zorlayacak rolleri heyecanla bekliyorum.

“Hayatımda hep varmış”

Blendax, Türkiye’nin ilk şampuan markası olduğu için, hemen hemen herkesin bir şekilde bu markayla bir anısı var. Sizin de var mı?

Bu güzel proje için bir araya geldik, ama sizin de belirttiğiniz gibi hemen hemen herkesin bir şekilde Blendax anısı vardır. Ben de bu projeye dahil olduktan sonra fark ettim ki Blendax aslında benim de hayatımda hep varmış. Mezuniyetimde, ilk balomda, en değerli anlarımda, en önemli heyecanlarımda, saçlarımı ve kendimi daha iyi hissettiğim her an oradaymış. Bu nedenle tanıştığımız günü hatırlamıyorum, sanki bu marka hep hayatımdaymış gibi hissediyorum. Kendimi bu marka ile yan yana görmek beni çok mutlu ediyor.