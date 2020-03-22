BİST85.7960,70EURO7,020,29USD6,550,14ALTIN315,271,69
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerPazar Haberleri Tam kararında tarifler
    ABONE OL
    22.03.2020 - 03:00 | | KAAN YARMAN

    Tam kararında tarifler

    Tam kararında tarifler
    KAAN YARMAN

    MALZEMELER

    PANKEK HARCI İÇİN

    -  240 gr am  un

    -  1 paket kabartma tozu

    - 1 çimdik tuz

    -  Dörtte bir  çay kaşığı tarçın

    -  Dörtte bir  su bardağı şeker

    -  2 yumurta

    - 1 su bardağı süt

    - 150 gr am  yoğurt

    - 5 yemek kaşığı tereyağı (erimiş)

    KREMASI İÇİN

    - 3 adet yumurta sarısı

    - 250 m ili l itre  süt

    - 50 gr am  şeker

    - 15 gr am  mısır nişastası

    - 35 gr am  un

    - 1 paket vanilya

    - 20 gr am  tereyağı

    - 1/4 paket kremşanti

    Tam kararında tarifler

    YAPILIŞI

    Pankek katmanları için un, kabartma tozu, tuz ve şekeri karıştırıp kenara park edelim. Yumurta, süt ve yoğurdu da başka bir kapta iyice çırpalım. Sonra kuruları ve sıvıları iyice samimi olana kadar karıştıralım. En son erimiş tereyağı ekleyip iyice özdeşleşene kadar çırpalım.

    Pastacı kreması için

    İlk olarak şeker ve sütü bir tencerede karıştırıp kenarlarından hafif fokurdatalım. Başka bir kapta yumurta sarıları, vanilya, un ve nişastayı çırpalım. Isıttığımız sütü yavaş yavaş bu kaba aktarıp iyice kaynaşmalarını sağlayalım. Tekrar tencereye alıp ocakta bir tur kaynadığını görünce ateşten alalım. Tereyağını ekleyip tüm karışımla iyice samimi olana kadar karıştıralım. Kremayı dolapta 30 dakika üşüttükten sonra çırpılmış kremşantiyi ekleyip iyice karıştıralım.

    Pankek harcımızdan bir kepçe alıp tabanını kâğıt peçeteyle yağladığımız tavada, hamurun iki tarafını da iyice pişirelim. Kenara aldığımız pancake’lerin arasına pastacı kremasından ve kakaolu fındık kremasından sürüp istediğimiz meyveler ekledikten sonra afiyetle  yiyelim.

    Derya Uluğ tuvalet kağıdı sektirdi!Şarkıcı Derya Uluğ, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile dikkat çekti. Uluğ, tuvalet kağıdını top gibi sektirdiği anları takipçilerinin beğenisine sundu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Perlit Nedir, Nerelerde Kullanılır? Perlit Maddesi Kullanım Alanları

    Perlit Nedir, Nerelerde Kullanılır? Perlit Maddesi Kullanım Alanları

    İşte virüs önlemleri ve hukuki sorumluluk

    İşte virüs önlemleri ve hukuki sorumluluk

    Hayat ne zaman normale dönecek?

    Hayat ne zaman normale dönecek?

    Yeni infaz düzenlemesi nasıl olacak?

    Yeni infaz düzenlemesi nasıl olacak?

    Sıradaki Haber