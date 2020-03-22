Tam kararında tarifler

MALZEMELER

PANKEK HARCI İÇİN

- 240 gr am un

- 1 paket kabartma tozu

- 1 çimdik tuz

- Dörtte bir çay kaşığı tarçın

- Dörtte bir su bardağı şeker

- 2 yumurta

- 1 su bardağı süt

- 150 gr am yoğurt

- 5 yemek kaşığı tereyağı (erimiş)

KREMASI İÇİN

- 3 adet yumurta sarısı

- 250 m ili l itre süt

- 50 gr am şeker

- 15 gr am mısır nişastası

- 35 gr am un

- 1 paket vanilya

- 20 gr am tereyağı

- 1/4 paket kremşanti

YAPILIŞI

Pankek katmanları için un, kabartma tozu, tuz ve şekeri karıştırıp kenara park edelim. Yumurta, süt ve yoğurdu da başka bir kapta iyice çırpalım. Sonra kuruları ve sıvıları iyice samimi olana kadar karıştıralım. En son erimiş tereyağı ekleyip iyice özdeşleşene kadar çırpalım.

Pastacı kreması için

İlk olarak şeker ve sütü bir tencerede karıştırıp kenarlarından hafif fokurdatalım. Başka bir kapta yumurta sarıları, vanilya, un ve nişastayı çırpalım. Isıttığımız sütü yavaş yavaş bu kaba aktarıp iyice kaynaşmalarını sağlayalım. Tekrar tencereye alıp ocakta bir tur kaynadığını görünce ateşten alalım. Tereyağını ekleyip tüm karışımla iyice samimi olana kadar karıştıralım. Kremayı dolapta 30 dakika üşüttükten sonra çırpılmış kremşantiyi ekleyip iyice karıştıralım.

Pankek harcımızdan bir kepçe alıp tabanını kâğıt peçeteyle yağladığımız tavada, hamurun iki tarafını da iyice pişirelim. Kenara aldığımız pancake’lerin arasına pastacı kremasından ve kakaolu fındık kremasından sürüp istediğimiz meyveler ekledikten sonra afiyetle yiyelim.