Tam kararında tarifler
FATMA
Panna Cotta için:
MALZEMELER
50 mililitre (yarım fincan) süt
375 mililitre (2 paket) krema
80 gram (6 yemek kaşığı) şeker
15 gram (4 adet) yaprak jelatin
1 paket vanilya
Frambuaz sos için:
1 avuç frambuaz
2 yemek kaşığı şeker
2 yemek kaşığı su
YAPILIŞI
İlk olarak yaprak jelatinleri soğuk su dolu bir kapta 5 dakika beklemesi için kenara park edelim. Bu sırada geriye kalan tüm malzemeyi bir tencerede buluşturup kenarlarından fokurdatalım. Ardından jelatinlerin suyunu iyice sıkıp tıngırdayan tencereye koyduktan sonra ateşten alıp iyice karıştıralım. Tamamen samimi olan karışımı istediğimiz servis kâsesine koyup buzdolabında 1 saat üşümeye bırakalım.
Frambuaz sos için tüm malzemeleri tavada buluşturup orta kısık ateşte 1 dakika kaynattıktan sonra hafiften koyulaştığını görünce ocaktan alalım. Oda sıcaklığında 5-6 dakika soğumaya bırakalım. Soğuyan Panna Cotta’nın üstüne sosumuzdan gezdirelim. Afiyet olsun.
Günün manisi
Hayatına girerse bir defa
Alışkanlık yaratır anında
Doyamazsın ona bakmalara
Sabah akşam düşünüp durmalara
Sürekli hayaller kurmalara
Tanıştırmak isterim sizi
Karşınızda dünyalar tatlısı