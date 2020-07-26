Tam kararında tarifler

FATMA



Panna Cotta için:



MALZEMELER



50 mililitre (yarım fincan) süt

375 mililitre (2 paket) krema

80 gram (6 yemek kaşığı) şeker

15 gram (4 adet) yaprak jelatin

1 paket vanilya



Frambuaz sos için:



1 avuç frambuaz

2 yemek kaşığı şeker

2 yemek kaşığı su



YAPILIŞI



İlk olarak yaprak jelatinleri soğuk su dolu bir kapta 5 dakika beklemesi için kenara park edelim. Bu sırada geriye kalan tüm malzemeyi bir tencerede buluşturup kenarlarından fokurdatalım. Ardından jelatinlerin suyunu iyice sıkıp tıngırdayan tencereye koyduktan sonra ateşten alıp iyice karıştıralım. Tamamen samimi olan karışımı istediğimiz servis kâsesine koyup buzdolabında 1 saat üşümeye bırakalım.



Frambuaz sos için tüm malzemeleri tavada buluşturup orta kısık ateşte 1 dakika kaynattıktan sonra hafiften koyulaştığını görünce ocaktan alalım. Oda sıcaklığında 5-6 dakika soğumaya bırakalım. Soğuyan Panna Cotta’nın üstüne sosumuzdan gezdirelim. Afiyet olsun.



Günün manisi



Hayatına girerse bir defa

Alışkanlık yaratır anında

Doyamazsın ona bakmalara

Sabah akşam düşünüp durmalara

Sürekli hayaller kurmalara

Tanıştırmak isterim sizi

Karşınızda dünyalar tatlısı