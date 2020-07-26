Tam kararında tarifler

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    26.07.2020 - 03:00 | | Kaan Yarman

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    Kaan Yarman

    FATMA

    Panna Cotta için:

    MALZEMELER

    50 mililitre (yarım fincan) süt
    375 mililitre (2 paket) krema
    80 gram (6 yemek kaşığı) şeker
    15 gram (4 adet) yaprak jelatin
    1 paket vanilya

    Frambuaz sos için:

    1 avuç frambuaz
    2 yemek kaşığı şeker
    2 yemek kaşığı su

    YAPILIŞI

    İlk olarak yaprak jelatinleri soğuk su dolu bir kapta 5 dakika beklemesi için kenara park edelim. Bu sırada geriye kalan tüm malzemeyi bir tencerede buluşturup kenarlarından fokurdatalım. Ardından jelatinlerin suyunu iyice sıkıp tıngırdayan tencereye koyduktan sonra ateşten alıp iyice karıştıralım. Tamamen samimi olan karışımı istediğimiz servis kâsesine koyup buzdolabında 1 saat üşümeye bırakalım.

    Frambuaz sos için tüm malzemeleri tavada buluşturup orta kısık ateşte 1 dakika kaynattıktan sonra hafiften koyulaştığını görünce ocaktan alalım. Oda sıcaklığında 5-6 dakika soğumaya bırakalım. Soğuyan Panna Cotta’nın üstüne sosumuzdan gezdirelim. Afiyet olsun.

    Günün manisi

    Hayatına girerse bir defa
    Alışkanlık yaratır anında
    Doyamazsın ona bakmalara
    Sabah akşam düşünüp durmalara
    Sürekli hayaller kurmalara
    Tanıştırmak isterim sizi
    Karşınızda dünyalar tatlısı

    25 Temmuz 2020 Magazin Haberleri BülteniGünün öne çıkan magazin haberlerini sizler için derledik.
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