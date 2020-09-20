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    20.09.2020 - 03:00 | | Kaan Yarman

    Tam kararında tarifler

    Tam kararında tarifler
    Kaan Yarman

    Fıstıklı Kuzu Kafes

    3 dilim kuzu kafes (bütün)
    1 yemek kaşığı hardal
    50 gram toz antep fıstığı
    Tuz
    Karabiber

    Garnitür için

    1 baş sarımsak
    4 adet arpacık soğan
    Biberiye (veya taze kekik)
    Zeytinyağı
    Tuz
    Karabiber

    İlk olarak arpacık soğanların kabuklarını soyuyoruz. 1 baş sarımsağın tepesini bıçakla kesip çevresindeki kalın kabukları da temizledikten sonra soğanlarla birlikte yağlı kağıdın üzerine alıyoruz. Hepsinin üzerine zeytinyağı, tuz, karabiber serpip biberiyeyi de koyuyoruz. Yağlı kağıdı top yapıp kapatıyoruz. Üzerini bir kat da alüminyum folyoyla kaplıyoruz. 180 derecedeki önceden ısıtılmış fırında 50 dakika pişirip ana yemeğin pişmesini beklemesi için kenara park ediyoruz.

    Kuzu kafesi tuz ve karabiberle lezzetlendirip sonra bütün olarak ağzını yüzünü her yerini hardala buluyoruz. Ardından toz fıstıkla kaplıyoruz. 180 derecedeki önceden ısıtılmış fırında 10 dakika pişirip yanına soğanlı sarımsaklı garnitürümüzü de ekleyip afiyetle yiyoruz.

    Günün manisi

    Bu yemeğe dayanmaz yürek
    Çok da istemiyor emek
    Ağızda dağılıyor adeta
    Et değil pamuk mübarek

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