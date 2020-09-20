Tam kararında tarifler

Fıstıklı Kuzu Kafes



3 dilim kuzu kafes (bütün)

1 yemek kaşığı hardal

50 gram toz antep fıstığı

Tuz

Karabiber



Garnitür için



1 baş sarımsak

4 adet arpacık soğan

Biberiye (veya taze kekik)

Zeytinyağı

Tuz

Karabiber



İlk olarak arpacık soğanların kabuklarını soyuyoruz. 1 baş sarımsağın tepesini bıçakla kesip çevresindeki kalın kabukları da temizledikten sonra soğanlarla birlikte yağlı kağıdın üzerine alıyoruz. Hepsinin üzerine zeytinyağı, tuz, karabiber serpip biberiyeyi de koyuyoruz. Yağlı kağıdı top yapıp kapatıyoruz. Üzerini bir kat da alüminyum folyoyla kaplıyoruz. 180 derecedeki önceden ısıtılmış fırında 50 dakika pişirip ana yemeğin pişmesini beklemesi için kenara park ediyoruz.



Kuzu kafesi tuz ve karabiberle lezzetlendirip sonra bütün olarak ağzını yüzünü her yerini hardala buluyoruz. Ardından toz fıstıkla kaplıyoruz. 180 derecedeki önceden ısıtılmış fırında 10 dakika pişirip yanına soğanlı sarımsaklı garnitürümüzü de ekleyip afiyetle yiyoruz.



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