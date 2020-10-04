Tam kararında tarifler

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FISTIKLI SARMA
MALZEMELER
10 adet baklavalık yufka
200 gram toz Antep fıstığı
200 gram tereyağı
1 buçuk su bardağı su
1 buçuk su bardağı şeker
4-5 damla limon suyu
İlk önce tereyağını fokurdatmadan eritip 5 dakikalığına kenara park edelim. Sonra üstünde oluşan beyaz tortuyu alalım. Dibine çöken ayranına bulaşmadan, üstünde oluşan parlak sade yağı başka bir kaba transfer edelim. Baklavalık yufkayı önümüze alıp her yerini iyice fırçayla yağlayalım. Üstüne fıstık serpip aynı şekilde üstünü bir baklavalık yufkayla daha kapatalım. Üstünü tekrar yağlayıp aynı şekilde yine fıstık serpelim. Daha sonra ince bir oklava yardımıyla saralım ve oklavadayken hafif büzüştürelim. Yağladığımız tepsiye yerleştirelim. Aynı yöntemle toplamda 5 adet fıstıklı sarmayı yan yana dizelim. Sarmaları istediğimiz şekilde kesip üstünden kalan yağı gezdirelim. 150 derecedeki önceden ısıtılmış fırında 20 dakika pişirelim.
Şerbeti için; şeker ve suyu tencereye alıp kaynamaya başlayınca 4-5 damla limon sıkalım. 20 dakika kaynatıp fırından yeni çıkan sarmayla buluşturalım. 2 saat kadar dinlendirip afiyetle yiyelim.
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