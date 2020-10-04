85,74BİST1.1450.13EURO9.120.28USD7.760.23ALTIN474.920.09
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerPazar Haberleri Tam kararında tarifler
    ABONE OL
    04.10.2020 - 03:00 | | Kaan Yarman

    Tam kararında tarifler

    Tam kararında tarifler
    Kaan Yarman

    FISTIKLI SARMA

    MALZEMELER

    10 adet baklavalık yufka
    200 gram toz Antep fıstığı
    200 gram tereyağı
    1 buçuk su bardağı su
    1 buçuk su bardağı şeker
    4-5 damla limon suyu

    İlk önce tereyağını fokurdatmadan eritip 5 dakikalığına kenara park edelim. Sonra üstünde oluşan beyaz tortuyu alalım. Dibine çöken ayranına bulaşmadan, üstünde oluşan parlak sade yağı başka bir kaba transfer edelim. Baklavalık yufkayı önümüze alıp her yerini iyice fırçayla yağlayalım. Üstüne fıstık serpip aynı şekilde üstünü bir baklavalık yufkayla daha kapatalım. Üstünü tekrar yağlayıp aynı şekilde yine fıstık serpelim. Daha sonra ince bir oklava yardımıyla saralım ve oklavadayken hafif büzüştürelim. Yağladığımız tepsiye yerleştirelim. Aynı yöntemle toplamda 5 adet fıstıklı sarmayı yan yana dizelim. Sarmaları istediğimiz şekilde kesip üstünden kalan yağı gezdirelim. 150 derecedeki önceden ısıtılmış fırında 20 dakika pişirelim.

    Şerbeti için; şeker ve suyu tencereye alıp kaynamaya başlayınca 4-5 damla limon sıkalım. 20 dakika kaynatıp fırından yeni çıkan sarmayla buluşturalım. 2 saat kadar dinlendirip afiyetle yiyelim.

    Günün manisi

    Akşama tatlı ne yapsam diye sorma
    Hiç boşuna kendini yorma
    Açık ara doğru tercihtir
    Fıstıklı sarma

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Çıkan yangında minik Yakup kurtarılamadı

    Çıkan yangında minik Yakup kurtarılamadı

    Maaşlar yükseliyor! Zam oranları...

    Maaşlar yükseliyor! Zam oranları...

    ABD Başkanı Trump hastaneye kaldırıldı!

    ABD Başkanı Trump hastaneye kaldırıldı!

    Kaza yaptı! Otomobilini bırakıp kaçtı

    Kaza yaptı! Otomobilini bırakıp kaçtı

    Sıradaki Haber