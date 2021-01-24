Tam kararında tarifler

MALZEMELER

3 adet kabak

1 adet havuç

1 adet kırmızıbiber

2 diş sarımsak

10 adet arpacık soğan

4 adet istiridye mantarı

Yarım acı biber

2 yemek kaşığı soya sosu

2 yemek kaşığı istiridye sos

3 yemek kaşığı su

10 adet jumbo karides

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Karabiber

YAPILIŞI

İlk önce kabakları ve havucu slicer’dan geçirip kenara park edelim (slicer’ı olmayanlar ince ince, jülyen jülyen doğrayabilir). Ardından arpacık soğanları ve ince ince kıydığımız sarımsakları zeytinyağında 3-4 dakika kadar soteleyelim. Üstüne gelişigüzel parçaladığımız mantarları ekleyip 2 dakika daha soteleyelim. Ardından küp küp doğradığımız kırmızıbiberi ve minikli minikli doğradığımız acı biberleri ekleyip 2-3 dakika daha kavuralım. Son olarak karidesi de tavaya koyalım ve 2 dakika döndürüp ocaktan alalım. Başka bir tavayı çılgınlarca ısıttıktan sonra içine soya sosunu ve 3 yemek kaşığı suyla açtığımız istiridye sosunu ekleyelim. Ardından içine dilimlenen kabak ve havuçları koyalım. 2-3 tur döndürüp ocaktan aldıktan sonra süzgece alıp suyunu süzdürelim (kabak su dolu olduğundan ateşi görür görmez yumuşayacak ve suyunu salacak. Diri kalmasını istediğimizden 2-3 tur döndürmek yeterli olacak). Süzülen suyu tavada yüksek ateşte 3-4 dakika kadar çektirelim. Süzgeçteki kabak ve havuçları ekleyip 2-3 tur karıştırıp üstüne diğer tavadaki minnoşları da alıp iyice samimi olmalarını sağlayıp afiyetle yiyelim.

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