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    HaberlerPazar Haberleri Türkiye’nin ilk sanal yarı maratonu
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    13.09.2020 - 03:00 |

    Türkiye’nin ilk sanal yarı maratonu

    Adidas’ın ana sponsoru olduğu Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, 20 Eylül 2020 Pazar günü 2 bin 500 Yarı Maraton/21 km koşucusuyla Tarihi Yarımada’nın eşsiz manzarası eşliğinde gerçekleştirilecek.

    Türkiye’nin ilk sanal yarı maratonu

    Sınırlı sayıda koşucunun fiziki olarak katılım göstereceği yarı maratonda adidas, sunduğu dijital altyapı ile bu yıl herkesin bulunduğu yerden heyecana dahil olmasını da sağlıyor. Kişiye kendi parkurunu seçme fırsatıyla dilediği yerden tek başına koşma imkanı verilen sanal yarı maraton kapsamında, katılımcılara koşuyu 19 ya da 20 Eylül tarihlerinden birinde gerçekleştirme imkanı da tanınıyor. Dijital yarışta yer almak için, www.istanbulyarimaratonu.com adresine giriş yapıp üye olmak ve katılımcıya özel koşu kodunu almak gerekiyor. Bu kod ile sadece koşu günü kullanabilecekleri SWEATers uygulamasına giriş yapıp koşularına başlayabiliyorlar.

     

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