Türkiye’nin ilk sanal yarı maratonu

Sınırlı sayıda koşucunun fiziki olarak katılım göstereceği yarı maratonda adidas, sunduğu dijital altyapı ile bu yıl herkesin bulunduğu yerden heyecana dahil olmasını da sağlıyor. Kişiye kendi parkurunu seçme fırsatıyla dilediği yerden tek başına koşma imkanı verilen sanal yarı maraton kapsamında, katılımcılara koşuyu 19 ya da 20 Eylül tarihlerinden birinde gerçekleştirme imkanı da tanınıyor. Dijital yarışta yer almak için, www.istanbulyarimaratonu.com adresine giriş yapıp üye olmak ve katılımcıya özel koşu kodunu almak gerekiyor. Bu kod ile sadece koşu günü kullanabilecekleri SWEATers uygulamasına giriş yapıp koşularına başlayabiliyorlar.