16.02.2020 - 07:00 |
Yeni lezzet durağı
Cağaloğlu Hamamı ve Lokanta 1741’in işletmecileri Restaurant 24 ile İstanbul’un değerlerine sahip çıkan yeni bir girişime daha imza attı.
Galata’da bulunan Georges Hotel’in terasında hizmet vermeye başlayan Restaurant 24, Boğaz ve yarımada manzarası eşliğinde misafirlerini gastronomi yolculuğuna çıkarıyor.
Lokanta 1741’in de şefliğini üstlenen Durukan Özgen imzası taşıyan menü, Osmanlı’ya uzanan geleneksel Türk lezzetlerini modern dokunuşlarla sunuyor. Şefin imza yemeklerinden Kuzu İncik Çayırlı ve Keşkek, Çöven Köpüğü Helvası ile sunulan Safranlı Zerde, tadı sizi Doğu sofralarına götürecek Açık İçli Köfte ile geçmişe sahip çıkarken damağınızda yeni keşiflere yer açıyor.
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