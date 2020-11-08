Yerfıstığı ezmeli çikolatalı makaron

Dış katmanı için:



150 gram toz badem

160 gram pudra şekeri

(Bulabilirseniz “0” numarası makbuldür)

15 gram kakao

120 gram toz şeker

115 gram yumurta beyazı

1 çimdik tuz



İç dolgusu için:

2 yemek kaşığı yer fıstığı ezmesi

1 yemek kaşığı karamel



İlk önce pudra şekeri, kakao ve toz bademi rondodan geçirip iyice eledikten sonra (bu aşama biraz zahmetli, 9-10 dakika filan alıyor) kenara park edelim. Ardından yumurta beyazı, şeker ve tuzu koyu bir kıvam alana kadar iyice çırpalım (amacımız tıraş köpüğünün hafif sulusu kıvamında bir mereng elde etmek). Badem tozu, pudra şekeri, kakao karışımını merengle iyice kaynaşana kadar 7-8 tur fold edelim. Sıkma torbasını, yağlı kâğıt serdiğimiz tepsiye dik tutup sıkarak minnoş yuvarlaklar elde edelim. Sıkma işlemi bitince tepsiyi tezgâha 2-3 kez sert bir şekilde vuralım. 40 dakika kadar dışarıda dış yüzeyinin kabuk bağlamasını bekleyip önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında 16 dakika pişirelim. İç dolgusu için yer fıstığı ezmesi ve karameli iyice çırpıp tek vücut olmalarını sağlayalım. Son olarak iç harcı makaronların arasına sürüp afiyetle yiyelim.



Günün manisi



Açıkçası makaronun adı var

Müthiş değil bence o kadar

Bizim acıbadem kurabiyesi

Bunu havada karada tokatlar