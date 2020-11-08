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    HaberlerPazar Haberleri Yerfıstığı ezmeli çikolatalı makaron
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    08.11.2020 - 03:00 | | Kaan Yarman

    Yerfıstığı ezmeli çikolatalı makaron

    Yerfıstığı ezmeli çikolatalı makaron
    Kaan Yarman

    Dış katmanı için:

    150 gram toz badem
    160 gram pudra şekeri
    (Bulabilirseniz “0” numarası makbuldür)
    15 gram kakao
    120 gram toz şeker
    115 gram yumurta beyazı
    1 çimdik tuz

    İç dolgusu için:
    2 yemek kaşığı yer fıstığı ezmesi
    1 yemek kaşığı karamel

    İlk önce pudra şekeri, kakao ve toz bademi rondodan geçirip iyice eledikten sonra (bu aşama biraz zahmetli, 9-10 dakika filan alıyor) kenara park edelim. Ardından yumurta beyazı, şeker ve tuzu koyu bir kıvam alana kadar iyice çırpalım (amacımız tıraş köpüğünün hafif sulusu kıvamında bir mereng elde etmek). Badem tozu, pudra şekeri, kakao karışımını merengle iyice kaynaşana kadar 7-8 tur fold edelim. Sıkma torbasını, yağlı kâğıt serdiğimiz tepsiye dik tutup sıkarak minnoş yuvarlaklar elde edelim. Sıkma işlemi bitince tepsiyi tezgâha 2-3 kez sert bir şekilde vuralım. 40 dakika kadar dışarıda dış yüzeyinin kabuk bağlamasını bekleyip önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında 16 dakika pişirelim. İç dolgusu için yer fıstığı ezmesi ve karameli iyice çırpıp tek vücut olmalarını sağlayalım. Son olarak iç harcı makaronların arasına sürüp afiyetle yiyelim.

    Günün manisi

    Açıkçası makaronun adı var
    Müthiş değil bence o kadar
    Bizim acıbadem kurabiyesi
    Bunu havada karada tokatlar

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