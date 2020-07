Zamanda yolculuk

Dönüp çocukluğuna kulak vermek isteyen ya da “hızlı” yaşanan gençlikte bir parça frene bassaydım diye iç geçirmeyen yoktur belki de... Bazen bir fotoğraf karesine bakıp zamanın nasıl geçtiğini anlamak atomu parçalamaktan daha zor! Son dönemin yükselen trendi dijital sanatların sosyal medyada aynı hızla yükselen ismi Hollandalı Ard Gelinck, “İnsanların işlerini gördüğünde yüzlerinde bir tebessüm bırakma” isteğiyle yola çıkmış tam da bu sebepten. Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Gelinck, Instagram sayesinde pek çok kişinin çalışmalarını bildiği ve tam da hayalini kurduğu o gülümsemeyi yüzlere kondurmayı başardı. Photoshop’la ne kadar ileriye gidebileceğinize hem nostaljik hem de yenilikçi bir dokonuş yapan Gelinck, milyonlarca hayranı olan ünlü yıldızları belki de kendilerinin bile unuttuğu yıllara götürüyor.



#tbt’ler boyut değiştirdi

Hollandalı grafik tasarımcı adeta zamanda yolculuğu mümkün kıldığı çalışmalarında Madonna’nın 80’lerdeki ikon olmuş görüntüsüyle günümüzün yaşlanmayan süper starını bir araya getiriyor. Yaklaşık on yıldır bu fotomontajlar üzerinde çalışan Gelinck, her paylaşımıyla hayranlık uyandırmayı başarıyor. Salı ve perşembe günlerinin vazgeçilmez Instagram etkinliği #tbt’lere bambaşka bir boyut kazandıran Gelinck, Leonardo Dicaprio’yu Titanic ile tanıyan kitleyle sinema tutkunlarının henüz küçük bir çocuk olarak beyaz perdede nasıl bir yetenek izlediklerinin farkında olanları bir karede buluşturuyor. Gelinck, Bored Panda’ya verdiği demeçte şöyle diyor: “O zaman ve Şimdi” dizisi için önce Hollandalı ünlüler için birçok resim düzenlemesi yaptım ve bu önemli bir başarıydı. Daha sonra çalışmalarıma uluslararası isimlerle devam ettim. İlk çalışmamı Madonna resmi ile yaptım ve Madonna bunu kendi Instagram’ında paylaştı!” Gelinck’in çalışmalarında yer verdiği sayısız ünlü arasında Michael Jackson’dan Jennifer Aniston’a, Lady Gaga’dan Pink’e, George Clooney’den Johnny Depp’e, Selena Gomez’den Will Smith’e uzayan bir liste var.