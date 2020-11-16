Rüyada Çiçek Toplamak Nedir? Bahçeden Beyaz, Sarı, Mor Renkli Rengarenk Çiçekler Toplamak

Rüyada çiçek toplamak, mutlu yaşam ve kısmet anlamına gelmektedir. Rüyada bahçeden beyaz çiçek toplamak yüksek mertebe, rüyada sarı çiçek toplamak hayal kırıklığı ve uğursuzluk, rüyada mor renk toplamak ise zafer ve hayırlı işleri haber etmektedir.

Rüyada Çiçek Toplamak

Rüyada çiçek toplamak, iki farklı şekilde yorumlanmaktadır. Rüyasında çiçek topladığını gören rüya sahibi evli değilse yakın zaman içerisinde kısmeti açılacak ve birisiyle tanışarak evlilik dünyasın adım atacaktır. Rüya sahibi eğer bekarsa başta eşi olmak üzere evde kalan diğer aile bireyleri ve çocukları ile arası düzelecek ve huzurlu yaşam sürecektir.

Rüyada Bahçeden Beyaz, Sarı, Mor Renkli Rengarenk Çiçekler Toplamak

Rüyada bahçeden beyaz çiçek toplamak, rüyayı gören kişinin bahtının açılacağına ve şansının yüzüne güleceğine işarettir. Başta iş hayatında olmak üzere daha iyi yerlere gelecek ve maddi açıdan yükselişe geçecektir. Rüyada bahçeden sarı çiçek toplamak, kişinin bir heves uğruna yağacağı işlerde çuvallayacağı ve büyük hayal kırıklığı yaşayacağına delalet edilmektedir. Rüyada bahçeden mor çiçek toplamak ise hayırlı işlere işaret etmektedir.

Rüyada Kırmızı Çiçek Toplamak

Rüyada kırmızı çiçek toplamak, evlilik ve huzurlu yaşam anlamına gelmektedir. Rüyasında kırmızı çiçek topladığını gören kişi evliyse sevdikleri ve eşi ile kavgalarını geride bırakacak ve huzurlu bir aile yuvasına erişecektir. Rüya sahibi bekarsa aşk hayatında hareketlenme olacak ve yeni biriyle tanışarak evlenecektir.

Rüyada Pembe Çiçek Toplamak

Rüyada pembe çiçek toplamak, fırsat ve bol kazanca delalet etmektedir. Rüyayı gören kişi uzun süre beklediği işsizlik sonucunda nihayet bir işe kavuşacak ve bu işte kendini kısa sürede ispatlayarak büyük paralar elde etmeye başlayacaktır.

Rüyada Siyah Çiçek Toplamak

Haram kazanç anlamına gelen rüyada siyah çiçek toplamak, akrabalar ile aranın açılmasına da delalet etmektedir. Rüyayı gören kişi daha çok kazanma hırsı ile yapacak olduğu ticaretlerde kazancının haram yollardan elde edilmesine izin verecek. Öte yandan rüya sahibi akrabalarının kendisine olan kötü tavırları nedeni ile onlarla tartışma yaşayacaktır.

Rüyada Solmuş Çiçek Toplamak

Rüyada solmuş çiçek toplamak, ayrılık ve üzüntüye işaret eder. Rüyasında solmuş bir çiçek topladığını gören kişi evliyse eşinden, bekarsa ailesinden ayrılarak başka şehre taşınacak demektir. Ailesi ile tartışma yaşayacak olan rüya sahibi bu tartışma sonrasında gittiği yerde büyük üzüntüler yaşayacaktır.



Rüyada Kokulu Çiçek Toplamak

Rüyada kokulu çiçek toplamak, rüya yorumlarının genelinde evlilik olarak geçmektedir. Rüya sahibinin kendisi veya bir yakınının kısa zaman içerisinde evleneceğine işaret edilmektedir.

Rüyada Kokusuz Çiçek Toplamak

Ayrılık anlamına gelen rüyada kokusuz çiçek toplamak aynı zamanda büyük mutsuzluk olarak ifade edilmektedir. Rüyayı gören kişi varsa sevgilisi veya eşi ile bazı nedenlerden dolayı ayrılacaktır. Bu ayrılık iki tarafı üzse de rüya sahibini büyük oranda etkileyecek ve uzun yıllar sürecek mutsuzluğa erişmesine neden olacaktır.