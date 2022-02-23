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100 TL ve 50 TL'lerde imza değişikliği

Bugün itibarıyla piyasaya sürülecek yeni 100 TL ve 50 TL'lik banknotlarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndaki (TCMB) yeni yöneticilere ait imzalar bulunacak.

23.02.2022 - 10:56 | | İHA
100 TL ve 50 TL'lerde imza değişikliği

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, E9 Emisyon Grubu V. tertip 100 TL ve 50 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle verileceğini duyurdu. Merkez Bankası'ndan yapılan duyuruya göre, E9 Emisyon Grubu V. tertip 100 TL ve 50 TL'lik banknotlarda imzalar TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile 100 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Mustafa Duman'a, 50 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Taha Çakmak'a ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

Banknotlar üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III. ve IV. tertipleriyle tamamen aynı özellikleri taşırken, banknotların tüm tertipleri birlikte tedavül edilecek.

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