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Uzmanpara12 ay sonrası enflasyon beklentileri belli oldu
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12 ay sonrası enflasyon beklentileri belli oldu

Yıllık enflasyon beklentileri haziranda piyasa katılımcıları ve reel sektör ve hanehalkı için geriledi.

25.06.2025 - 10:31 | | AA
12 ay sonrası enflasyon beklentileri belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı.

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Buna göre, haziranda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,5 puan azalarak yüzde 24,6, reel sektör için 1,2 puan gerileyerek yüzde 39,8 ve hanehalkı için ise 6,9 puan düşerek yüzde 53 oldu.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkı oranı geçen aya göre 2,9 puan artışla yüzde 30,7 olarak kayıtlara geçti.

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