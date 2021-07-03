Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Uzmanpara18. Bakanlar Toplantısı ertelendi
HaberlerUzmanpara Haberleri 18. Bakanlar Toplantısı ertelendi

18. Bakanlar Toplantısı ertelendi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun 18. Bakanlar Toplantısı, iki gün üst üste yapılan görüşmelerde üretim politikasına yönelik anlaşmaya varılamaması üzerine 5 Temmuz’a ertelendi.

03.07.2021 - 10:01 | | AA
18. Bakanlar Toplantısı ertelendi

Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanları, piyasa koşullarını değerlendirmek ve ağustos ayı itibarıyla uygulanacak üretim politikasını görüşmek için bugün video konferans yöntemiyle bir araya geldi ancak toplantıdan herhangi bir karar çıkmadı.

OPEC'ten yapılan açıklamada, grubun 18. Bakanlar Toplantısı için 5 Temmuz’da yeniden bir araya geleceği bildirildi.

OPEC grubu dün bir araya gelmiş, toplantının bugün devam edeceği açıklanmıştı.

OPEC ülkelerinin günlük petrol üretimini artırma kararı

Grup, 1 Nisan'daki 15. Bakanlar Toplantısı'nda mayıs, haziran ve temmuz için günlük petrol üretimini kademeli olarak artırma kararı almıştı. Suudi Arabistan ise şubatta açıkladığı ve gönüllü olarak uyguladığı günlük 1 milyon varillik ek kesinti kararını da kademeli olarak kaldıracağını duyurmuştu.

Öte yandan, OPEC toplantısının ertelenmesinin ardından Brent türü ham petrolün varil fiyatı, dünkü kapanışa göre yüzde 0,40 artışla 76,15 dolara kadar yükseldi. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,13 azalışla 75,13 dolara geriledi.

GÜNCEL HABERLER

Dükkanda şaşkına çeviren anlar! 'Amaçları nedir bilmiyorum'

Dükkanda şaşkına çeviren anlar! 'Amaçları nedir bilmiyorum'

Türkiye'nin elektrik tüketimi arttı

Türkiye'nin elektrik tüketimi arttı

Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda üstyapının yüzde 20'si tamamlandı

Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda üstyapının yüzde 20'si tamamlandı

13 yaşında 836 suç kaydı var! İstanbul'da yakalandı

13 yaşında 836 suç kaydı var! İstanbul'da yakalandı

'Delta' kabusu! Her yere yayıldı...

'Delta' kabusu! Her yere yayıldı...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dükkanda şaşkına çeviren anlar! 'Amaçları nedir bilmiyorum'

Dükkanda şaşkına çeviren anlar! 'Amaçları nedir bilmiyorum'

Sıradaki Haber
Bu şartları yerine getirene maaş bağlanıyor

Bu şartları yerine getirene maaş bağlanıyor

Sıradaki Haber
İşte 3. doz hakkında bilmeniz gereken her şey!

İşte 3. doz hakkında bilmeniz gereken her şey!

Sıradaki Haber
Deprem haberleri: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 3 Temmuz son depremler

Deprem haberleri: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 3 Temmuz son depremler

Sıradaki Haber