2. çeyrek iş gücü girdi endeksleri belli oldu

Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %0,6, inşaat sektöründe %11,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %5,0 arttı.

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ÇALIŞILAN SAAT ENDEKSİ YILLIK %0,3 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2024 yılı Il. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %0,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %3,4 azaldı, inşaat sektöründe %4,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %1,7 arttı.

BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ YILLIK %115,4 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2024 yılı lI. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %115,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %113,9, inşaat sektöründe %126,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %115,0 arttı.

İSTİHDAM ENDEKSİ ÇEYREKLİK %0,7 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2024 yılı lI. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %0,3 azaldı, inşaat sektöründe %1,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %1,0 arttı.

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ÇALIŞILAN SAAT ENDEKSİ ÇEYREKLİK %0,2 AZALDI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2024 yılı lI. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0,2 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %1,5 azaldı, inşaat sektöründe %2,1 azaldı ve ticaret-hizmet sektörlerinde %1,0 arttı.

BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ ÇEYREKLİK %14,3 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2024 yılı lI. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %14,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %14,9, inşaat sektöründe %7,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %14,8 arttı.

SAATLİK İŞ GÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YILLIK %112,2 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi, 2024 yılı Il. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %112,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %118,3, inşaat sektöründe %116,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %109,0 arttı.

SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ YILLIK %114,7 ARTTI

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Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2024 yılı lI. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %114,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %121,6, inşaat sektöründe %116,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %111,4 arttı.

SAATLİK KAZANÇ DIŞI İŞ GÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YILLIK %99,6 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, 2024 yılı lI. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %99,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %102,5, inşaat sektöründe %115,6, ticaret-hizmet sektörlerinde %96,8 arttı.

SAATLİK İŞ GÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ ÇEYREKLİK %13,8 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi, 2024 yılı Il. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %13,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %15,6, inşaat sektöründe %10,0 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %13,1 arttı.

SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ ÇEYREKLİK %14,5 ARTTI

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Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2024 yılı Il. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %14,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %16,7, inşaat sektöründe %9,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %13,7 arttı.

SAATLİK KAZANÇ DIŞI İŞ GÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ ÇEYREKLİK %10,1 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, 2024 yılı lI. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %10,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %10,0, inşaat sektöründe %10,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %10,3 arttı.