2 dev banka Rus kuruluşlarla takası görüşüyor

Rusya operasyonlarından çekilmenin yaratacağı yüksek zararlardan kaçınmak isteyen UniCredit ve Citigroup, bu varlıklar için Rus finans kuruluşları ile takasa girmeyi görüşüyor.

Financial Times'ın isminin açıklanmasını istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberine göre UniCredit, CEO Andrea Orcel'in Rus pazarından çekilmeyi değerlendirdiklerini açıklamasından bu yana Rusya'daki bağlı ortaklığı için Rus finans şirketlerinden birçok teklif almış durumda.

UniCredit'e tekliflerden birinin Rusya'nın en zenginlerinden Vladimir Potanin'e ait olan Interros Group'tan geldiğini belirten kaynaklar, Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere'nin yaptırım listesinde olmayan Potanin'in teklifinin UniCredit tarafından reddedildiğini de ifade etti.