20 hedge fonunun kazancı dikkat çekti

LCH Investments tarafından derlenen verilere göre dünyanın en iyi performans gösteren 20 hedge fonu 2023 yılında yatırımcılara 67 milyar dolar kazandırdı. Kazançlar 2022'deki getirilerinin yaklaşık üç katına çıktı ve aktivist TCI Fund Management bu alanda başı çekti.

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Milyarder Ray Dalio tarafından kurulan Bridgewater Associates ve Caxton, 20 şirket arasında fonları zarar eden iki şirket oldu.

LCH, ortalama olarak ilk 20 yöneticinin getirileri geçen yıl %10,5 artırdıklarını, hedge fon sektörünün genelinin ise %6,4 getiri sağladığını söyledi.

Milyarder Ken Griffin'in kurduğu Citadel, 2023 yılında da ilk sıradaki yerini korudu. Geçen yıl Citadel'in amiral gemisi fonu %15,3 yükseldi ve firma yatırımcılara yaklaşık 7 milyar dolar geri verme kararı aldı.

William Ackman'ın aktivist fonu Pershing Square, 2015'ten bu yana ilk kez sıralamaya geri döndü. 2004'ten bu yana yatırımcılara 18,8 milyar dolar kazandıran fon, 2023 için 20. sırada yer aldı. Pershing Square geçen yıl %26,7 getiri sağlayarak genel borsa kazançlarını geride bıraktı ve bir önceki yılki kaybını telafi etti.