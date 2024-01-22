2 dev kurumdan tahvil tavsiyesi

Morgan Stanley önümüzdeki haftalarda verilerin aşağı yönlü sürpriz yapabileceği beklentisiyle hazine tahvillerinde bir toparlanma alanı gördüğünü belirtirken, JP Morgan getirilerin en son aralık ayında görülen seviyelere tırmanmış olması nedeniyle yatırımcılara beş yıllık tahvil almalarını önerdi. Ancak piyasaların merkez bankası faiz indirimlerine erken bir başlangıç için fiyatlamada hala çok agresif olduğu konusunda uyardı.

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Aralarında Morgan Stanley'den Makro Strateji Küresel Başkanı Matthew Hornbach'ın da bulunduğu analistler 20 Ocak tarihli araştırma notunda, "Bu, satın almak istediğimiz dip" ifadelerini kullandı. Notta, "Daha az mali destek ve çok daha soğuk havayla birlikte şubat ayında açıklanacak ABD faaliyet verileri için aşağı yönlü riskler görüyoruz" denildi.

Beş yıllık ABD tahvil faizleri geçen hafta 22 baz puan yükselerek 19 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, piyasa katılımcıları ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz oranlarını düşüreceğine dair beklentilerini azalttı.

İki, beş ve yedi yıllık tahviller de dahil olmak üzere bir sonraki ABD hazine borçlanma ihalelerinin salı günü başlaması planlanıyor ve piyasanın bu segmentleri için getiriler üzerinde yukarı yönlü baskıya zemin hazırlıyor.

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Tahvil piyasası da perşembe günü açıklanacak olan ve 2021'den bu yana arka arkaya en güçlü büyüme çeyreğine işaret etmesi beklenen ABD dördüncü çeyrek gayrisafi yurt içi hasılasının ilk okumasıyla ilgili risklerle karşı karşıya. Fed'in tercih ettiği temel enflasyon göstergesi cuma günü açıklanacak ve yıllık fiyat artışının 11'inci ayda da azaldığını göstermesi bekleniyor.

Veriler Fed'in yumuşak iniş hedefine ulaşma potansiyelini güçlendirebilir. Bu durum politika yapıcıların bu yıl faiz indirimlerine gitmesine olanak tanıyacak olsa da hazine tahvilleri gevşeme döngüsünün daha geç başlayacağı ve daha önce beklenenden daha yavaş ilerleyeceği potansiyeliyle sarsıldı.

JP Morgan, Fed'in ilk faiz indiriminin swap sözleşmeleriyle tamamen fiyatlanmış olan mayıs ayından ziyade haziran ayında gelmesini bekliyor.