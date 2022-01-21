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'2019'daki ticaret sistemine geri dönülmemeli'

ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, küresel ticaret politika yapıcılarının pandemi öncesindeki ticaret sistemini yeniden oluşturmaya çalışmamaları gerektiğini söyledi.

21.01.2022 - 08:07 |
'2019'daki ticaret sistemine geri dönülmemeli'

Tai, politika yapıcıların daha dayanıklı, sürdürülebilir ve daha yüksek yaşam standartlarını destekleyen bir ticaret sistemi inşa etmeleri gerektiğini vurguladı.

Dünya Ekonomik Forumu'nun düzenlediği sanal bir panelde konuşan Tai, "Hedefimizin 2019 yılındaki dünyaya geri dönmeye çalışmak olmaması gerektiğinin bilincine varmalıyız diye düşünüyorum. Ancak 2019'dan ders almalıyız. Geçtiğimiz 2 yılda çok ağır ve çok acı verici dersler aldık. Bu fırsatı farklı ve daha iyi bir şey inşa etmek için kullanmalıyız" dedi.

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