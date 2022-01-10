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2022'nin ilk faiz kararı haftaya açıklanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın ilk faiz kararını 20 Ocak Perşembe günü açıklayacak. TCMB bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 15'den yüzde 14 seviyesine çekmişti.

10.01.2022 - 12:51 |
2022'nin ilk faiz kararı haftaya açıklanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında 20 Ocak Perşembe günü toplanacak.

Aynı gün saat 14.00'te ocak ayı faiz kararı açıklanacak.

Geçen yılın son PPK toplantısında politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 15'den yüzde 14 seviyesine çekilmişti.

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