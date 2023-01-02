'2023 küresel ekonomi için zor bir yıl olacak'

Georgieva, CBS'te katıldığı programda yaptığı açıklamada "Yeni yıl geride bıraktığımız yıldan daha zorlu olacak. Çünkü üç büyük ekonomi halihazırda hep beraber yavaşlıyor" diye konuştu.

Çin ekonomisinde büyümenin 40 yıldan bu yana ilk kez 2022 yılında küresel büyüme seviyesinde veya altında olacağına işaret eden Georgieva, "Gelecek iki ay Çin için zorlu olacak ve büyüme negatif etkilenecek. Bunun bölgeye ve küresel büyümeye etkisi de negatif olacak" dedi.

Georgieva konuşmasında ABD'nin 3 büyük ekonomi içinde en dayanıklı olan ekonomi olduğunu belirtirken "ABD resesyondan kaçınabilir. İş gücü piyasasının oldukça güçlü olmaya devam ettiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.