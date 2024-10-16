'25 baz puanlık bir faiz indirimi daha olur'

"Medyan Eylül ayında yapılan 50 baz puanın üzerinde ve ötesinde 50 baz puan daha indirim yapılması yönünde. Benim tahminim ise 25 baz puan daha indirim yönünde" diye konuşan Bostic, projeksiyonunun sabit olmadığını, enflasyon ve istihdam piyasasına ilişkin gelen verilere yanıt olarak gerektiğinde ayarlama yapacağını vurguladı.

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Bostic, "Seçeneklerimi açık tutuyorum" dedi. Atlanta Fed Başkanı, Fed'in gösterge faizinin uzun vadede %3 ila %3,5 seviyesine düşmesini beklediğini, ancak bu seviyeye ulaşma zamanının belirsiz olduğunu da belirtti.

ABD ekonomisinin bu yıl yavaşlamasını ancak güçlü kalmaya devam etmesini beklediğini söyleyen Bostic, enflasyon için aşağı yönlü patikanın bazı darbeler görebileceğini belirtirken, hanehalklarının tasarruflarını harcaması nedeniyle GSYH büyümesinin 2025'te yaklaşık %2 olacağını tahmin ettiğini de söyledi.