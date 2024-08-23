Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara4. Enflasyon Raporu'nun yayım tarihi güncellendi
HaberlerUzmanpara4. Enflasyon Raporu'nun yayım tarihi güncellendi

4. Enflasyon Raporu'nun yayım tarihi güncellendi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın 4. Enflasyon Raporu'nun yayım tarihini 8 Kasım 2024 olarak güncelledi.

23.08.2024 - 10:15 | | AA
4. Enflasyon Raporu'nun yayım tarihi güncellendi

TCMB duyurusunda, Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan'ın yurt dışı toplantı programı nedeniyle 2024 para politikası metninde 31 Ekim 2024'te yayımlanacağı duyurulan Enflasyon Raporu 2024-IV'ün yayım tarihinin 8 Kasım 2024 olarak güncellendiği bildirildi.

Haberin Devamı

Duyuruda, Enflasyon Raporu yayım tarihlerine "https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/takvim" adresinden ulaşılabileceği belirtildi.

Fed Başkanı: Politikayı ayarlama zamanı geldi

Fed Başkanı: Politikayı ayarlama zamanı geldi

Genç kız mide küçültme ameliyatı sonrası öldü! Anne kabus dolu 26 günü anlattı: Bu nasıl bir hayattır?

Genç kız mide küçültme ameliyatı sonrası öldü! Anne kabus dolu 26 günü anlattı: Bu nasıl bir hayattır?