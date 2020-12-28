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28.12.2020 - 17:14 | | AA

40 günde 76 milyar liralık alacak yapılandırıldı

Vergi ve diğer bazı alacakların  yapılandırılması amacıyla çıkarılan düzenleme kapsamında bugüne kadar 6 milyon  575 bin mükellef başvuruda bulunurken, 40 günlük süreçte 76 milyar 45 milyon 643  bin liralık alacak yapılandırıldı.

40 günde 76 milyar liralık alacak yapılandırıldı
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AA muhabirinin Gelir İdaresi Başkanlığından (GİB) aldığı bilgiye göre, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ile  sağlanan olanaklara mükellefler yoğun ilgi gösteriyor.

Düzenlemeden yararlanmak için vergi dairelerine bugüne kadar 6 milyon  575 bin mükellef başvuru yaptı. Bu kapsamda 7 milyon 330 bin yapılandırma dosyası  oluşturulurken, 40 günlük süreçte 76 milyar 45 milyon 643 bin liralık alacak  yapılandırılmış oldu. Mükellefler, bugüne kadar 1 milyar 280 milyon lira ödeme  yaptı.

Yetkililer, son günü beklemeden ve salgın nedeniyle vergi dairelerine  gitmeden elektronik ortamda başvuru yapılmasının mükellefler ve çalışanlar  açısından çok daha sağlıklı olacağını vurguladı.

Düzenlemeden yararlanmak için başvurular "www.gib.gov.tr" veya  "www.turkiye.gov.tr" internet adresleri üzerinden, ilgili vergi dairelerinden  veya posta yoluyla yapılabiliyor.

Peşin ödemede vergi borcu anaparaya kadar düşebiliyor

Söz konusu kanunla birikmiş vergi borçlarının ödenmesinde çok önemli  imkanlar sağlanıyor.

Bu kapsamda yapılandırmaya başvuran ve peşin ödeme gerçekleştiren  mükellefler, neredeyse vergi borçlarının sadece anaparasını ödeme imkanına  kavuşuyor.

Birikmiş vergi borçlarının varsa vergi ziyaı cezaları siliniyor,  hesaplanan gecikme faizi ve zamları ise ilgili dönemlerde geçerli olan Yurt İçi  Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları uygulanarak yeniden  yapılandırılıyor.

Yapılandırılan borçların peşin olarak 1 Şubat 2021'e kadar ödenmesi  halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından  yüzde 25 indirim yapılıyor.

Ödemeler bankalara veya kartla yapılabiliyor

Başvuruda bulunan vatandaşlara, borçlarını Ocak 2021'de peşin ya da 6,  9, 12 veya 18 taksitle ödeme imkanı sağlanıyor.

Tercih edilen ödeme süresine göre kanunla belirlenmiş oranda bir  katsayı uygulanıyor. Bu kapsamda Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50, idari para  cezalarının aslından yüzde 12,5 indirim uygulanıyor.

Öte yandan, ilk taksiti ödeyen ve borcunun kalanını ikinci taksitin  ödeme süresi olan mart ayında kapatmak isteyen mükelleflere de indirim yapılıyor  ve katsayı uygulanmıyor.

Yapılandırılan borçlar banka ve kredi kartı aracılığıyla ödenebiliyor.  Kartla ödemeler, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden "sanal POS"  uygulamasıyla yapılabiliyor.

Kanundan yararlanmak isteyenlerin, taksitle ödemeyi tercih etmeleri  durumunda, haklarını kaybetmemeleri için ilk 2 taksiti süresinde ödemeleri  gerekiyor. Aksi halde bu kişiler, kanunun getirdiği imkanlardan yararlanamıyor. Yapılandırma için başvurular 31 Aralık sonuna kadar yapılabilecek.

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