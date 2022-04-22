'50 baz puan faiz artırımı masada'

Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından düzenlenen panelde konuşan Powell enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefinin üç katının üzerinde olduğu bir dönemde faiz oranlarını yükseltmek konusunda "Bence biraz daha hızlı hareket etmek uygun" şeklinde görüş belirtti.

Fed'in 3-4 Mayıs toplantısından önceki son konuşmasını yapan Powell, bankanın birçok üyesinin bir veya daha fazla 50 baz puan faiz artırılmasının uygun olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Piyasaların iletişimlerine doğru tepkiyi verdiğini kaydeden Powell, "Yüzde 2 enflasyona dönmeye kararlıyız. Bu nedenle daha hızlı hareket etmek uygun. Mayıs toplantısında 50 baz puan faiz artırımı artık masada" şeklinde konuştu.

ABD ekonomisinin Rusya-Ukrayna savaşının dolaylı etkilerinden biraz daha uzak olduğunu, ama zaman içinde enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı yapacağını belirten Powell, "ABD ekonomisi çok güçlü, iş gücü piyasası son derece sağlam" dedi.

Powell fiyat istikrarını gerçekleştirmenin önemine de değinerek, "Bunun zorlu olacağını biliyoruz. Başarmak için en iyisini yapacağız" diye konuştu.