7 şirketin borçlanma aracı ihracına onay

SPK haftalık bültenine göre Kurul, Tureks Turizm Taşımacılık AŞ'nin 972 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımını onayladı.

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Aktif Yatırım Bankası AŞ'nin 15,5 milyar liralık, Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 15 milyar liralık, İş Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 10 milyar liralık, Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 5 milyar liralık, İstanbul Varlık Yönetim AŞ'nin 1 milyar liralık, Denizbank AŞ'nin 5 milyar dolarlık, Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret AŞ'nin 200 milyon avroluk borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi.

Kurul, Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama AŞ’nin 1 milyar liralık kira sertifikası ve VDMK ihracı başvurusunu onayladı. Rota Portföy Yönetimi AŞ Girişim Sermayesi Şemsiye Fonu, Rota Portföy Yönetimi AŞ Gayrimenkul Şemsiye Fonu ve Tera Portföy Yönetimi AŞ Fon Sepeti Şemsiye Fonu'nun kuruluşuna izin verildi.

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Ahlatcı Portföy Yönetimi AŞ'ye faaliyet izni ile portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı yetki belgesi verilirken, Misyon Yatırım Bankası AŞ'nin paya dayalı kitle fonlaması faaliyetinde bulunmak üzere Kurul tarafından yetkilendirilen platformlar listesine alınma talebi olumlu karşılandı.

SPK, Barclays Bank PLC'nin yüzde 100'üne sahip olacağı Barclays Menkul Değerler AŞ ünvanlı yeni bir aracı kurum kuruluşuna izin verdi.

26 İNTERNET SİTESİNE ERİŞİM ENGELİ KARARI

Kurul tarafından 1 gerçek ve 11 tüzel kişiye 3 milyon 588 bin 469 liralık para cezası verilirken, 1 gerçek kişiye de 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildi.

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 26 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılması kararı alındı.