'75 baz puanlık bir faiz artırımı tartışılmıyor'

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) faiz kararının ardından basın toplantısında konuşan Powell, 75 baz puanlık faiz artırımının gelecek toplantılarda aktif şekilde tartışılan bir konu olmayacağını, sonraki 2 toplantıda 50 baz puanlık artırımın masada olacağını ifade etti.

Fed'in faiz oranlarını normalleştirme yolunda ilerleyeceğini belirten Powell, ekonomide şartların gelişimine bağlı olarak faizi nötr seviyenin üzerine götürmeye hazır olduklarını ve ihtiyaç olması halinde bunu yapmaktan çekinmeyeceklerini de vurguladı.

Basın toplantısında ABD ekonomisinin güçlü olduğunu ve para politikasında sıkılaştırma ile başa çıkmak için iyi konumlandığını da savunan Powell, "Bir yumuşak inişi başarmak için şansımız var. İşsizliği ciddi şekilde artırmadan enflasyonu aşağı çekmek için iyi bir şansımız var. Bunun çok zorlu olmasını bekliyorum. Kolay olacağını söylemiyorum" dedi.

Fed'in ekonomiyi resesyona sokmadan yumuşak inişi başarma yönünde iyi bir şansı olduğunu anlatan Powell, "Çünkü hem hanehalkları hem de işletmeler iyi bir finansal durumdalar ve iş gücü piyasası güçlü. Daralmaya yakın bir yerde görünmüyoruz" ifadelerini de kullandı.