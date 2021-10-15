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AB, 5 milyar euro ticaret açığı verdi

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin yumuşadığı ağustos ayında 5 milyar euro dış ticaret açığı verdi.

15.10.2021 - 13:27 | | AA
AB, 5 milyar euro ticaret açığı verdi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin ağustos ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'nin ihracatı, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artarak 164,7 milyar euroya, ithalatı da yüzde 31,8 yükselerek 169,7 milyar euroya çıktı. Böylece AB, ağustos ayında 5 milyar euroluk dış ticaret açığı verdi.

Euro Bölgesi'nde ise ihracat, ağustosta 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 18,2 yükselişle 184,3 milyar euro, ithalat da yüzde 26,6 artışla 179,5 milyar euro oldu. Euro Bölgesi'nin ticaret fazlası, ağustosta yaklaşık 4,8 milyar euro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 30,3 milyar euro ile ABD, 21,3 milyar euro ile Birleşik Krallık, 16,5 milyar euro ile Çin, 11 milyar euro ile İsviçre, 6,7 milyar euro ile Rusya ve 5,9 milyar euro ile Türkiye oldu.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 39,3 milyar euro ile Çin, 18,2 milyar euro ile ABD, 13,9 milyar euro ile Rusya, 10,5 milyar euro ile Birleşik Krallık, 8,5 milyar euro ile İsviçre ve 5,9 milyar euro ile Türkiye olarak belirlendi.

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