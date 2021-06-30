Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaAB bankalarının karlılıkları rekor seviyede
HaberlerUzmanpara Haberleri AB bankalarının karlılıkları rekor seviyede

AB bankalarının karlılıkları rekor seviyede

Avrupa Birliği (AB) bankalarının karlılıkları 7 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

30.06.2021 - 12:20 |
AB bankalarının karlılıkları rekor seviyede

Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA) tarafından açıklanan verilere göre, Avrupa Birliği bankalarının karlılıkları 2021 yılının ilk çeyreğinde ciddi şekilde arttı.

EBA'nın açıkladığı çeyrek dönem raporuna göre, 2021 ilk çeyrekte AB bankalarının karları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6 arttı. 2020 yılında bankaların karları yüzde 1,9 artış gösterdi.

Yapılan açıklamada, banka karlarındaki yükselişte artan işlem ücret ve komisyonları ile alım-satım kazançlarının rol oynadığı ifade edildi.

GÜNCEL HABERLER

Soma’da, kafeteryadaki koca dehşetinde yeni görüntüler ortaya çıktı

Soma’da, kafeteryadaki koca dehşetinde yeni görüntüler ortaya çıktı

Düzce'de ağaçtan düşen kişi yaralandı

Düzce'de ağaçtan düşen kişi yaralandı

Rusya kabusu yaşıyor! En yüksek günlük can kaybı

Rusya kabusu yaşıyor! En yüksek günlük can kaybı

'Temiz' dönüşümün sosyoekonomik getirisi maliyetinden 3 kat fazla

'Temiz' dönüşümün sosyoekonomik getirisi maliyetinden 3 kat fazla

Sarp dağlar 12 tünelle aşılarak Şırnak ile Van birbirine bağlanacak

Sarp dağlar 12 tünelle aşılarak Şırnak ile Van birbirine bağlanacak

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Soma’da, kafeteryadaki koca dehşetinde yeni görüntüler ortaya çıktı

Soma’da, kafeteryadaki koca dehşetinde yeni görüntüler ortaya çıktı

Sıradaki Haber
Milyonlarca memur bekliyordu! Açıklandı

Milyonlarca memur bekliyordu! Açıklandı

Sıradaki Haber
İsrailli bakan Abu Dabi'de

İsrailli bakan Abu Dabi'de

Sıradaki Haber
Düzce'de ağaçtan düşen kişi yaralandı

Düzce'de ağaçtan düşen kişi yaralandı

Sıradaki Haber