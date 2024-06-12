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Uzmanpara AB, Çinli elektrikli araçlara vergi uygulayacak
Haberler Uzmanpara AB, Çinli elektrikli araçlara vergi uygulayacak

AB, Çinli elektrikli araçlara vergi uygulayacak

Avrupa Komisyonu, Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara yüzde 38,1'e varan oranlarda geçici vergi uygulayacağını duyurdu.

12.06.2024 - 13:38 | | Foreks Haber
AB, Çinli elektrikli araçlara vergi uygulayacak

AB Komisyonu, Temmuz ayına kadar yürürlüğe girmesi muhtemel tarifelerin BYD için %17.4, Geely için %20 ve SAIC için %38.1 olacağını söyledi.

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Soruşturmada iş birliği yapan diğer şirketlere %21, iş birliği yapmayan şirketlere ise %38.1 oranında tarife uygulanacak.

Çin misilleme yapmaya hazır olduğunun sinyalini vererek tarım, havacılık ve büyük motorlu araçlara yönelik tedbirler almakla tehdit etti. Pekin şimdiden bazı Avrupa içkileri hakkında soruşturma başlattı ve yakında bir sonuç alınabilir.

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