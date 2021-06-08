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AB ekonomisi ilk çeyrekte daraldı

Avrupa Birliği (AB) ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle 2021 yılının ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 küçüldü.

08.06.2021 - 12:42 | | AA
AB ekonomisi ilk çeyrekte daraldı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin 2021 yılı birinci çeyrek büyüme ve istihdam verilerini yayımladı. Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 düştü. Euro Bölgesi'nde GSYH, 2020'nin ilk çeyreğine kıyasla da yüzde 1,3 geriledi.

AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2021'in birinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1, 2020'nin ilk çeyreğine göre de yüzde 1,2'lik düşüş gösterdi.

GSYH, birinci çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Almanya'da yüzde 1,8, İspanya'da yüzde 0,5, Fransa'da yüzde 0,1 azalırken, İtalya'da yüzde 0,1 arttı.

Öte yandan, GSYH, ilk çeyrekte geçen yılının aynı dönemine göre, İspanya'da yüzde 4,3, Almanya'da yüzde 3,1, İtalya'da yüzde 0,8 düşerken, Fransa'da yüzde 1,2 artış gösterdi.

İstihdam

AB'de istihdam, 2021'in ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2, 2020'nin ilk çeyreğine kıyasla da yüzde 1,6 azaldı. Euro Bölgesi'nde de istihdam, ilk çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3, geçen yılın aynı çeyreğine göre de yüzde 1,8 geriledi.

İlk çeyrekte istihdam önceki çeyreğe kıyasla Almanya'da yüzde 0,1, Fransa'da yüzde 0,2 ve İtalya'da yüzde 0,9 düştü.

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