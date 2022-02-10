AB Komisyonu'ndan enflasyon tahmini

AB Komisyonu'nun bugün açıklayacağı makroekonomik tahminler için hazırlanan ve Bloomberg News'in gördüğü taslaklara göre Euro Bölgesi'nde enflasyonun ancak 2023 yılında ECB'nin yüzde 2 hedefinin altına inmesi bekleniyor.

Komisyon'un hazırladığı taslaklara göre Euro Bölgesi'nde ortalama enflasyonun bu yıl yüzde 3,5 olması ve 2023 yılında ortalama enflasyonun yüzde 1,7 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Kasım ayında yayınlanan tahminlerde 2022 için enflasyon beklentisi yüzde 2,2 ve 2023 için yüzde 1,4 olmuştu. ECB ise aralık ayında 2022 için ortalama enflasyonu yüzde 3,2 ve 2023 için yüzde 1,8 olarak tahmin etmişti.

Taslak, AB Komisyonu'nun enflasyonun bu çeyrekte yüzde 4,8 seviyesinde tepe yapmasını, üçüncü çeyrekte yüzde 3'ün üzerinde gerçekleşmesini ve 4'ncü çeyrekte yüzde 2,1'e gerilemesinin beklendiğini de ortaya koydu.