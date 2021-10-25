Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaAB yenilenebilir enerjiye hız veriyor
HaberlerUzmanpara Haberleri AB yenilenebilir enerjiye hız veriyor

AB yenilenebilir enerjiye hız veriyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, küresel enerji piyasalarındaki fiyat dalgalanmalarına karşı yenilenebilir enerji kullanımını artırmak istediklerini söyledi.

25.10.2021 - 14:42 | | AA
AB yenilenebilir enerjiye hız veriyor

Von der Leyen, "AB Sürdürülebilir Enerji Haftası" açılış programında yaptığı konuşmada, artan enerji fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu.

Enerji fiyatlarının küresel olarak hızla yükseldiğini belirten von der Leyen, "Avrupa şu anda petrolün yüzde 97'sini, kömürün yüzde 44'ünü ve gazının yüzde 90'ını ithal ediyor. Bu durum, ekonomimizi küresel enerji piyasalarındaki fiyat dalgalanmalarına karşı son derece savunmasız hale getiriyor." diye konuştu.

Von der Leyen, yenilenebilir kaynaklardan enerji üretim maliyetlerinin son yıllarda düştüğüne işaret ederek, fosil yakıtlardan yenilenebilir kaynaklara geçiş sağlanması gerektiğini anlattı.

AB'de 2020 yılında yenilenebilir kaynaklardan enerji üretiminin fosil yakıtları geçtiğini anımsatan von der Leyen, "Avrupa'da yenilenebilir enerji kullanımını daha da hızlandırmak istiyoruz." dedi.

Von der Leyen, Avrupa'nın Yeşil Mutabakat ile 2050 yılına kadar iklim dostu bir kıta haline gelmeyi amaçladığını hatırlatarak, emisyonları düşüreceklerini ve kirliliğe sebep olmanın bir maliyeti olacağını vurguladı.

Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın merkezinde enerji dönüşümünün yer aldığını söyleyen von der Leyen, "Enerji sistemlerimiz, AB'nin sera gazı emisyonlarının yüzde 75'inden sorumlu durumda. Avrupa'nın enerji karışımını karbondan arındırmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

    Fatih Tekke'den olay Schuster itirafı: Keşke kafa atsaydım

    Fatih Tekke'den olay Schuster itirafı: Keşke kafa atsaydım

    Uğurcan Çakır transfer için kararını verdi

    Uğurcan Çakır transfer için kararını verdi

    bu haberleri kaçırma

    GÜNCEL HABERLER

    Kuaförün ölümü, Rus kadının mesajı Türkçeye çevrilince ortaya çıktı

    Kuaförün ölümü, Rus kadının mesajı Türkçeye çevrilince ortaya çıktı

    Saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

    Saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

    Bakan Ersoy 2023 itibarıyla 50 milyon turist hedeflediklerini söyledi

    Bakan Ersoy 2023 itibarıyla 50 milyon turist hedeflediklerini söyledi

    TSK, Muvazzaf Subay alımı yapacak

    TSK, Muvazzaf Subay alımı yapacak

    Birincilik çizgisine yaklaştığı sırada bisikletçinin önüne atladı! Sonrası korkunç…

    Birincilik çizgisine yaklaştığı sırada bisikletçinin önüne atladı! Sonrası korkunç…

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kuaförün ölümü, Rus kadının mesajı Türkçeye çevrilince ortaya çıktı

    Kuaförün ölümü, Rus kadının mesajı Türkçeye çevrilince ortaya çıktı

    Sıradaki Haber
    Arabası olanlar dikkat! Değişti, artık...

    Arabası olanlar dikkat! Değişti, artık...

    Sıradaki Haber
    Altın fiyatlarına 'Powell etkisi' sürüyor

    Altın fiyatlarına 'Powell etkisi' sürüyor

    Sıradaki Haber
    Saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

    Saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

    Sıradaki Haber