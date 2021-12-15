ABD, 8 Çin şirketini daha kara listeye alacak
ABD Hazine Bakanlığı, 8 Çin şirketini daha Uygur azınlığına yönelik insan hakları ihlalleri ile ilişkili olarak yatırım kara listesine alacağını bildirdi.
15.12.2021 - 08:12 |
Financial Times'ın haberine göre ABD Hazine Bakanlığı, aralarında dünyanın en büyük ticari İHA imalatçısı olan DJI'nın da olduğu 8 Çin şirketini daha Uygur azınlığa yönelik insan hakları ihlalleri ile ilişkili olarak yatırım kara listesine alacak.
ABD, 8 Çin şirketini yarın Çin ordusu ile bağlantılı sanayi şirketleri listesine dahil edecek.