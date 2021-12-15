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UzmanparaABD, 8 Çin şirketini daha kara listeye alacak
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ABD, 8 Çin şirketini daha kara listeye alacak

ABD Hazine Bakanlığı, 8 Çin şirketini daha Uygur azınlığına yönelik insan hakları ihlalleri ile ilişkili olarak yatırım kara listesine alacağını bildirdi.

15.12.2021 - 08:12 |
ABD, 8 Çin şirketini daha kara listeye alacak

Financial Times'ın haberine göre ABD Hazine Bakanlığı, aralarında dünyanın en büyük ticari İHA imalatçısı olan DJI'nın da olduğu 8 Çin şirketini daha Uygur azınlığa yönelik insan hakları ihlalleri ile ilişkili olarak yatırım kara listesine alacak.

ABD, 8 Çin şirketini yarın Çin ordusu ile bağlantılı sanayi şirketleri listesine dahil edecek.

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