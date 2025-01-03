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ABD bankacılık sisteminin rezervleri düştü

ABD bankacılık sisteminin rezervleri Ekim 2020'den bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi.

03.01.2025 - 09:26 | | Foreks Haber
ABD bankacılık sisteminin rezervleri düştü

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bilançosunu küçültmeye devam etme kararında kilit bir faktör olan ABD bankacılık sisteminin rezervleri 3 trilyon doların altına inerek Ekim 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

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Fed verilerine göre, banka rezervleri 1 Ocak'a kadar olan haftada yaklaşık 326 milyar dolar azalarak 2,89 trilyon dolara geriledi. Bu, son iki buçuk yılın en büyük haftalık düşüşü oldu.

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