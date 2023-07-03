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ABD bankaları temettü miktarlarını artırdı

JP Morgan ve Wells Fargo temettü miktarlarını artırdılar.

03.07.2023 - 09:29 |
ABD bankaları temettü miktarlarını artırdı

Fed'in yayınladığı stres testi sonuçlarının ardından aralarında JP Morgan Chase ve Wells Fargo'nun olduğu ABD bankaları temettü miktarlarını artırdılar.

Fed'in stres testlerinin ağır bir ekonomik daralma ile başa çıkmak için yeterli sermayeye sahip olduklarını göstermelerinin ardından JP Morgan, 2023 üçüncü çeyrek için temettü miktarını hisse başına 1,0 dolardan 1,05 dolara, Wells Fargo da 0,30 dolardan 0,35 dolara çıkardı.

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