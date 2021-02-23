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23.02.2021 - 07:39 | | Foreks

'ABD büyük ölçüde toparlandı'

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu üyesi Michelle Bowman, "ABD ekonomisi koronavirüs salgınının etkilerinden büyük ölçüde toparlandı." dedi.

'ABD büyük ölçüde toparlandı'
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Fed Yönetim Kurulu üyesi Michelle Bowman, ABD ekonomisinin koronavirüs salgınının etkilerinden büyük ölçüde toparlandığını savundu. Ancak Bowman, düşük gelirli ailelerin ve çalışan kadınların en büyük darbeyi almaya devam ettiklerini de vurguladı.

"Ekonomide iyileşmenin inişli çıkışlı, eşitsiz olduğuna dair işaretler görüyoruz. Bazı hanehalkları işsizlik ile uğraşmaya ve finansal zorluklarla karşı karşıya kalmaya devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Bowman, ABD'nin ekonomik görünümüne veya para politikasına ilişkin değerlendirmede bulunmadı.

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