'ABD doları daha da güçlenebilir'

Kamakshya Trivedi ve Joseph Briggs liderliğindeki Goldman Sachs stratejistleri yayınladıkları yatırımcı notunda, "Fed sabit kalır ancak daha fazla ülke ABD Merkez Bankası'nı beklemek yerine iç gevşemeye gitmeye karar verirse, politika ayrışması muhtemelen doları daha uzun süre güçlü tutacaktır" değerlendirmesini yaptı.

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Analistler Kanada, İngiltere ve Euro Bölgesi için Haziran ayında faiz indirimi öngörüyor.

Yatırımcılar, Nisan ayı enflasyonunun iyi gelmesinin hemen ardından Fed'in geçen hafta fiyatlanan iki faiz indirimini gerçekleştireceğine dair şüphelerini artırdı.

Swap piyasası şu anda yıl sonu için yaklaşık 40 baz puanlık faiz indirimi bekliyor ve ilk tam 25 baz puanlık gevşeme Kasım ayı politika toplantısı için fiyatlandı.

Analistler, "Makro ve potansiyel politika ayrışmasının daha belirgin olduğu yerlerde, politika yapıcılar kur oynaklığının boyutunu sınırlamak için Fed'in değişimlerini yakından takip etti. Dünya genelindeki merkez bankalarının Fed'den nispeten daha erken ve daha agresif kesintilere başlamaları ABD'nin enflasyon hedefine ulaşmasına yardımcı olabilir" değerlendirmesini de yaptı.