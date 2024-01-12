'ABD ekonomisi dirençli olmaya devam ediyor'

Ekonominin "büyük miktarda hükümet açığı harcaması ve geçmişteki teşviklerle beslendiğini" ifade eden Dimon, daha fazla harcamaya ihtiyaç duyulduğunu, bunun da "enflasyonun daha yapışkan olmasına ve faiz oranlarının piyasaların beklediğinden daha yüksek olmasına yol açabileceğini" belirtti.

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Dimon ayrıca "niceliksel sıkılaştırmanın sistemden yılda 900 milyar doların üzerinde likidite çekmesi" enerji ve gıda piyasalarını etkileyebilecek jeopolitik krizler gibi aşağı yönlü risklere de dikkat çekti.

Dimon, "Bu önemli ve daha önce benzeri görülmemiş güçler temkinli olmamıza neden oluyor. En iyisini ummakla birlikte geçtiğimiz yıl neden her türlü ortama hazırlıklı olmamız gerektiğini gösterdi" dedi.